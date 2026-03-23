Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαλένθια για την αναμέτρηση της Τρίτης (24/03, 21:30) απέναντι στην ισπανική ομάδα, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague. Μια νίκη απέναντι στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ φέρνει τους «ερυθρόλευκους» πιο κοντά στο στόχο τους για πλεονέκτημα έδρας, επιβεβαιώνοντας ότι οι σταθερές εμφανίσεις εκτός έδρας μετράνε πολύ στο φινάλε.

Ποιοι όμως έμειναν εκτός; Οι Τζόσεφ, Λαρεντζάκης, Νετζηπογλου και Φαλ δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία, με τον Έλληνα τεχνικό να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες τους.

Κάπως έτσι, ο Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ

Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:30 και η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσα από το Novasports Prime, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» μακριά από το ΣΕΦ.