Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις». Το σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, σκοπός του νομοσχεδίου είναι «ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του Κληρονομικού Δικαίου στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες». Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αναθεώρηση βασικών θεσμών που ρυθμίζουν τη διαδοχή περιουσίας, ώστε το ισχύον πλαίσιο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της εποχής.

Κύριες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αναμόρφωση της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και της νόμιμης μοίρας, καθώς και την αναθεώρηση του συστήματος που αφορά την ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας.

Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του θεσμού της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας και την απλοποίηση της διευθέτησης των σχέσεων μεταξύ συγκληρονόμων. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στη μείωση των καθυστερήσεων και των δικαστικών εκκρεμοτήτων.

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου εισάγει νέους θεσμούς κληρονομικού δικαίου, όπως οι κληρονομικές συμβάσεις αιτία θανάτου και οι κληρονομικές συμβάσεις παραίτησης από μελλοντικά δικαιώματα στην κληρονομία. Τέλος, προβλέπεται η κατάργηση θεσμών που έχουν περιπέσει σε αχρησία.