Μεγάλη απουσία ήταν εκείνη του Απόστολου Χρήστου από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης στο ΟΑΚΑ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μένει εκτός διοργάνωσης για λόγους υγείας.

Ο Ολυμπιονίκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά την ολοκλήρωση του Acropolis Swim Open το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο Χρήστου παρέμεινε για αρκετές ημέρες υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αγωνιστεί στη σημαντικότερη εγχώρια διοργάνωση της σεζόν.

Τα νεότερα, ωστόσο, είναι καθησυχαστικά, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας του.