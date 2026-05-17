Μεγάλη απουσία ήταν εκείνη του Απόστολου Χρήστου από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης στο ΟΑΚΑ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μένει εκτός διοργάνωσης για λόγους υγείας.

Ο Ολυμπιονίκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά την ολοκλήρωση του Acropolis Swim Open το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο Χρήστου παρέμεινε για αρκετές ημέρες υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αγωνιστεί στη σημαντικότερη εγχώρια διοργάνωση της σεζόν.

Τα νεότερα, ωστόσο, είναι καθησυχαστικά, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας του.

Τι ανέφερε ο Χρήστου

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ακόμα και ο αθλητής πάνω απ όλα είναι άνθρωπος. Πονάει να μένεις εκτός για κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις.

Όμως πάνω από τα μετάλλια και τους τίτλους είναι η υγεία. Λόγω αδιαθεσίας υποβλήθηκα σε ιατρικές εξετάσεις οι οποίες πήγαν όλες περίφημα!

Μου άφησε μια πικρία το ότι δεν κατάφερα να συμμετάσχω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αλλά μέσα μου υπερισχύει η χαρά και η ανακούφιση αφού θα μπορέσω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω απερίσπαστος».

