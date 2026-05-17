Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να αρπάζουν κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας πριν εξαφανιστούν.

Η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 03:30 σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Ροβέρτου Γκάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα έφτασαν στο σημείο έχοντας μαζί τους κόφτη μπαταρίας, με τον οποίο έκοψαν το ρολό ασφαλείας στη βάση του ώστε να απελευθερωθεί από την κλειδαριά.

Αφού κατάφεραν να σηκώσουν το ρολό, έσπασαν τη βιτρίνα του καταστήματος και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Μέσα σε λίγα λεπτά άρπαξαν κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα από τις προθήκες και τις βιτρίνες και στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι δράστες φαίνεται πως επέλεξαν τη συγκεκριμένη ώρα καθώς η περιοχή είχε ερημώσει μετά το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και των καφέ, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.