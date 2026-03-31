Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουγγαρία σε φιλική αναμέτρηση στη Βουδαπέστη, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δοκιμάζει σχήματα και πρόσωπα ενόψει των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αξιοποιεί το παιχνίδι για να προετοιμάσει την ομάδα ενόψει του UEFA Nations League, όπου η «γαλανόλευκη» θα τεθεί αντιμέτωπη με δυνατούς αντιπάλους, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία .

Η Ελλάδα παρατάσσεται με σύστημα 4-2-3-1. Στην εστία βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με τους Γιώργος Βαγιαννίδης και Κώστας Τσιμίκας στα άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της άμυνας αγωνίζονται οι Παναγιώτης Ρέτσος και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Στη μεσαία γραμμή τοποθετούνται οι Νίκος Τριάντης και Ανδρέας Κουρμπέλης, ενώ σε πιο προωθημένο ρόλο κινείται ο Τάσος Μπακασέτας. Στα φτερά βρίσκονται οι Γιώργος Μασούρας και Χρήστος Τζόλης, με τον Βαγγέλης Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Τριάντης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης.

Στον πάγκο οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσιφτσής, Γιαννούλης, Ρότα, Χατζηδιάκος, Δουβίκας, Τεττέη, Μουζακίτης.