Ο Ολυμπιακός χάνει τον Τζόουνς για τις επόμενες δύο εβδομάδες
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, παρά τη νίκη του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός αποχώρησε στο τέταρτο δεκάλεπτο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και, έπειτα από τις ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής […]
Σπουδαίο «διπλό» για την Εθνική Παίδων κόντρα στην Νορβηγία και μια ανάσα από το Μουντιάλ
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Κ17 πανηγύρισε μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Νορβηγία, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, μετά από αυτή επί της Σουηδίας, και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του μεγάλου στόχου. Για να […]
Η απάντηση του Γουόκαπ στον Παναθηναϊκό μέσω ανάρτησης (pic)
Ο Τόμας Γουόκαπ αντέδρασε στα όσα προέκυψαν από την πλευρά του Παναθηναϊκού, επιλέγοντας να απαντήσει μέσω των social media. Αφορμή στάθηκε το αίτημα της «πράσινης» ΚΑΕ για ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να δίνει τη δική του απάντηση μέσα από μια συμβολική κίνηση. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με […]
Καταιγιστικό το Ιράν, 5-0 την Κόστα Ρίκα με πρωταγωνιστή τον Ταρέμι
Το Ιράν επικράτησε με εντυπωσιακό 5-0 της Κόστα Ρίκα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τον Μεχντί Ταρέμι να ξεχωρίζει σημειώνοντας δύο τέρματα και μοιράζοντας μία ασίστ. Μετά την ήττα από τη Νιγηρία στο πρώτο φιλικό, οι Ιρανοί αντέδρασαν δυναμικά, παρουσιάζοντας σαφώς βελτιωμένη εικόνα και φτάνοντας σε μία ευρεία νίκη. Το σκορ άνοιξε στο […]
ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου» (pic)
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε μέσω social media στη συζήτηση που προκάλεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά με τους Σάσα Βεζένκοφ, Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη στρατιωτική τους θητεία. Στην ανάρτησή της στο Twitter, η ομάδα του Πειραιά παρουσίασε τις συγκεκριμένες εικόνες και σχολίασε πως αναμένει αντίστοιχη φωτογραφία και από τον ιδιοκτήτη της […]