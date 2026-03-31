Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Κ17 πανηγύρισε μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Νορβηγία, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, μετά από αυτή επί της Σουηδίας, και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του μεγάλου στόχου. Για να «σφραγίσει» την παρουσία της στη διοργάνωση, χρειάζεται ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα ή συνδυασμό ευνοϊκών εξελίξεων στα υπόλοιπα παιχνίδια (μία «γκέλα» της Γερμανίας ή μία ισοπαλία στο Σερβία-Ελβετία).

Η ελληνική ομάδα έδειξε εξαιρετική αμυντική συνοχή, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 32ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χαλδέζου, ο Τσίγκας βρέθηκε σε θέση βολής και με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ Κ17: Νόρντα, Γκούντερσεν(85′ Μπάκεν), Χέρνες, Χίλεσταντ, Φεϊζουλάχου, Μίκλεμπουστ, Μπόργκερσεν(53′ Έρικσρουντ), Φόρσα(74′ Άρντσεν), Ελβέμπου(53′ Αρίφαγκιτς), Γιόνσεν(74′ Νταέλιν), Σέντεργκρεν

ΕΛΛΑΔΑ Κ17: Γείτονας, Χαλδέζος(70′ Μπαϊραμίδης), Σιώζιος, Τσίγκας, Καλπάκης, Γούσιος(88΄Λάβδας), Νέτο(78′ Γκέρσος), Παπασαραφιανός(46΄Μπινιάρης), Καραγγέλης, Κώστογλου, Νεμπής(78′ Σούβλατζης)