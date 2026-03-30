Απρόοπτο με τρεις για την Εθνική ομάδα μας ενόψει του αγώνα με τη Βουδαπέστη, την Τρίτη το βράδυ (31/3, 20:00) κόντρα στην Ουγγαρία. Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφείρης και Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελούν ερωτηματικό για το εν λόγω παιχνίδι.

Όλοι τους υποφέρουν από ίωση και είναι εξαιρετικά αμφίβολοι για την αναμέτρηση στην Αρένα της Βουδαπέστης. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα περιμένει την ανάρρωσή του έως το μεσημέρι της Τρίτης και εν συνεχεία θα αποφασίσει για τη συμμετοχή τους ή όχι στον αγώνα.

Θυμίζουμε την αποστολή της Εθνικής:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα)

Μέσοι: Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός), Κοντούρης (Παναθηναϊκός)

Επιθετικοί: Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο)