Τον επόμενο στόχο κοιτάζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ελλάδας μίλησε στη Συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι με την Ουγγαρία (31/3) και αναφέρθηκε στη συνέχεια της Εθνικής μας ομάδας έπειτα από την ήττα με την Παραγουαή.

Για τις επιλογές με Ουγγαρία στη μεσοεπιθετική γραμμή: «Η Εθνική ήταν αρκετό καιρό στο τρίτο γκρουπ και τα παιχνίδια δεν είχαν τόσο μεγάλη πρόκληση. Τώρα που είναι στο πρώτο, μεγαλώσαμε λίγο γρήγορα, μπήκαμε σε διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικούς αντιπάλους. Για αυτό και εγώ ήθελα το επίπεδο να είναι καλύτερο στα φιλικά για να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας. Η Ουγγαρία είναι μία ομάδα πάρα πολύ καλή. Έχει έναν προπονητή που είναι για πολλά χρόνια, έπαιζε διαφορετικά από ότι παίζει τώρα. Είναι πρόκληση που η Ουγγαρία αλλάζει εύκολα σύστημα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να αντιληφθούμε αυτές τις αλλαγές και να έχουμε μία αντίδραση ώστε να ελέγξουμε τον ρυθμό. Θα είναι εμπειρίες που θα είναι χρήσιμα για εμάς. Είναι νέα παιδιά, ταλαντούχα και με ξεκάθαρο στόχο. Δυσκολεύει το πράγμα και πλέον πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Ο πραγματικός στόχος: «Πραγματικός στόχος είναι η διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας. Πλέον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, είναι τελείως διαφορετικές οι απαιτήσεις από αυτές που είχαμε. Οι εμπειρίες από τα παιχνίδια που θα έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, θα βοηθήσουν την ομάδα στον επόμενο στόχο στα προκριματικά του EURO. Από τα αυτά τα φιλικά, θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάρει παιχνίδια η ομάδα. Υπάρχουν τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια και σε διάστημα Πέμπτη-Κυριακή και βάση τη δυναμικότητα του αντιπάλου, θα πρέπει να έχουμε μεγάλο και ικανό ρόστερ. Μέσα από τα φιλικά θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για τον Σεπτέμβρη. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός στόχο».

Για το ρόστερ: «Οι αλλαγές στο ρόστερ είναι τεράστιες από το πρώτο παιχνίδι και τον αριθμό νέων παικτών. Χρειάζονται αρκετή εμπειρία και παιχνίδια. Σαν προπονητής είναι ευχάριστη διαδικασία αλλά έχει και τα παράπλευρα θέματα που για εμάς, μόνο μέσα από τα παιχνίδια μπορούμε να τα διορθώσουμε. Έγιναν αρκετές αλλαγές οπότε μας χρειάζεται χρόνο και παιχνίδια για να συνεχίσουμε μία προσπάθεια, η οποία δεν μας έδωσε τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ. Έχει πολλά να μας δώσει στο μέλλον αυτή η φουρνιά».

Για τη φιλοσοφία: «Κάναμε κάποια σοβαρά λάθη και μέσα σε μία εβδομάδα αποκλειστήκαμε. Το να αλλάξουμε προφίλ, θα πρέπει να αλλάξω εγώ πρώτα από όλα με το τι θέλω να αλλάξω στην ομάδα. Μπορεί να αλλάξουμε τρόπο παιχνιδιού ανάλογα με τον αντίπαλο που θα έχουμε. Σαν προπονητής αυτό που ξέρω ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μπορείς να επιτεθείς ορθά. Αυτό το στοιχεία στην καριέρα μου το στήριζα. Εμείς σαν ομάδα, υπάρχει λογική ότι σε κάποια παιχνίδια θα μπορούσαμε να παίξουμε διαφορετικά. Δεν θα αλλάξω τώρα τον τρόπο σκέψης για το ποδόσφαιρο και θα συνεχίσω να το κάνω και ανταποκρίνονται θετικά σε αυτό. Έχει ρίσκο το ξέρω αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να το κάνουν».

Για τους παίκτες: «Η αλήθεια έχουμε ένα αρκετά μεγάλο γκρουπ παικτών που είχαν κληθεί σε παιχνίδια όσο ήμουν προπονητής και σε αρκετά παιχνίδια είχαμε κάνει κλήσεις παικτών για διάφορους λόγους. Για να κληθεί ένας παίκτης σημαίνει ότι αξίζει και να μας δώσει λύσεις μελλοντικά σε κάποιες θέσεις. Υπήρχαν παιδιά που θα είχα καλέσει αλλά είχαν τραυματισμούς ή απουσία από τα παιχνίδια. Πρέπει να σκέφτομαι πιο νωρίς για τις διαφορετικές λύσεις. Έχουμε πολλά νέα παιδιά, τα οποία έχουν μετακινήσεις και να μην έχουν τον χρόνο συμμετοχής όπως τώρα. Έχουμε ένα ταλαντούχο γκρουπ και αρκετά νέο. Αυτές οι εμπειρίες με τις εθνικές είναι διαφορετικές για αυτούς. Η Εθνική Ομάδα ανεξαρτήτως από το ποιος αγωνίζεται, περιμένουμε ένα πράγμα. Τα αποτελέσματα».

Για τις Ελπίδες: «Είναι ένα πολύ καλό γκρουπ, με έναν πολύ καλό προπονητή. Ελπίζω να τα καταφέρουν αλλά δεν είναι εύκολο. Θα είναι σημαντικό βήμα»

Για τον Ηρακλή: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ήταν κρίμα για τη Θεσσαλονίκη και τον Ηρακλή και ελπίζω να μείνει για πολλά στην πρώτη χρονιά στα μεγάλα σαλόνια».