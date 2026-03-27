Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε το 2026 με φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Παραγουάη, αλλά ηττήθηκε με 0-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Παρά την όρεξη και τις ευκαιρίες, η ομάδα ήταν φλύαρη και της έλειψε καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια.

Στο 6’, ο Δουβίκας βρέθηκε απέναντι στον Ολβέιρα, αλλά το πλασέ του πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι. Στο 12’, μακρινό σουτ του Μουζακίτη κόντραρε και μπλόκαρε εύκολα ο Ολβέιρα. Στο 19’, το φάουλ του Μπακασέτα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Η Παραγουάη απείλησε πρώτη φορά στο 22’, με δυνατό σουτ του Ντιέγκο Γκόμεζ, που μπλόκαρε σταθερά ο Βλαχοδήμος. Στο 32’, σουτ του Αλντερέτε πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ ένα λεπτό μετά ο Ρότα σέρβιρε στον Καρέτσα, με τον Ολβέιρα να διώχνει σε κόρνερ.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, γύρισμα του Γιαννούλη βρήκε τον Τζόλη να αφήνει τη μπάλα στον Δουβίκα, αλλά ο Ολβέιρα απέκρουσε το πλασέ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ενσίσο σούταρε έξω από την περιοχή, με τη μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί «Γ» της εστίας.

Στο 52’, η Παραγουάη άνοιξε το σκορ με απευθείας φάουλ του Ντιέγκο Γκόμες, ενώ ο Βλαχοδήμος δεν κατάφερε να μπλοκάρει, δίνοντας το 0-1. Η Ελλάδα προσπάθησε αμέσως με Τζόλη και Μπακασέτα, αλλά δεν βρήκε το γκολ.

Στο 60’, η Παραγουάη απείλησε ξανά, με τον Βλαχοδήμο να αποκρούει με τα ακροδάχτυλα το πλασέ του Ενσίσο. Στο 72’, ο Τριάντης σούταρε εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά εκτός εστίας. Στο 86’, η κεφαλιά του Ρέτσου ήταν η τελευταία καλή στιγμή για την Ελλάδα, χωρίς αποτέλεσμα.

Γκολ: 52’ Ντιέγκο Γκόμες

Διαιτητής: Ντανιέλε Κίφι (Ιταλία)

Κίτρινες: 78’ Τεττέη

Κόκκινες: –

Σύνθεση Εθνικής Ελλάδας:

Βλαχοδήμος, Ρότα (76’ Βαγιαννίδης), Γιαννούλης (76’ Τσιμίκας), Μαυροπάνος (84’ Ρέτσος), Χατζηδιάκος, Μουζακίτης (76’ Ζαφείρης), Κουρμπέλης (62’ Τριάντης), Μπακασέτας (62’ Κωνσταντέλιας), Καρέτσας (62’ Τεττέη), Τζόλης (62’ Μασούρας), Δουβίκας (86’ Παυλίδης)

Σύνθεση Παραγουάης:

Ολβέιρα, Μπενίτεζ, Αλόνσο (79’ Μαϊντάνα), Αλντερέτε (61’ Κανάλε), Γκουστάβο Γκόμεζ, Ντιέγκο Γκόμες (60’ Μαουρίσιο), Ρομέρο (79’ Οχέντα), Μπομπαντίγια (61’ Γκαλάρτσα), Ενσίσο (69’ Σόσα), Αλμιρόν (69’ Καμπαλέρο), Σανάμπρια (79’ Άρτσε)

