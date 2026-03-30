Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αποτελεί ο Νικολό Τρεσόλντι, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ. Ο νεαρός επιθετικός μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι από το Αννόβερο έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και δεν άργησε να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Μαζί με τον Χρήστο Τζόλη έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό δίδυμο στην επίθεση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας. Οι δυο τους έχουν συμμετοχή σε 22 από τα 59 γκολ της Μπριζ στο πρωτάθλημα, με τον Τρεσόλντι να ηγείται στον πίνακα των σκόρερ και τον Τζόλη να ξεχωρίζει στις ασίστ.

Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, καθώς ήδη υπάρχουν αναφορές για ενδιαφέρον από κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, με την Άρσεναλ να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών «μνηστήρων».

Σε ατομικό επίπεδο, ο Τρεσόλντι μετρά 17 γκολ και 5 ασίστ σε 48 συμμετοχές στην πρώτη του σεζόν σε υψηλό επίπεδο, ενώ έχει σκοράρει ακόμη και απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Champions League, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του.

Παράλληλα, διατηρεί εξαιρετικές επιδόσεις και με την Εθνική Ελπίδων της Γερμανίας, έχοντας σημειώσει 12 γκολ σε 23 εμφανίσεις. Μάλιστα, στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία πέτυχε δύο τέρματα, συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του δεν περιορίζεται μόνο σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό. Η Γερμανία τον παρακολουθεί στενά για την ανδρική ομάδα, ενώ επαφές έχουν υπάρξει και από την Αργεντινή, λόγω της καταγωγής της μητέρας του. Παράλληλα, έχει δικαίωμα να αγωνιστεί και με την Ιταλία, καθώς γεννήθηκε στο Κάλιαρι.