Η Μπριζ γνωστοποίησε την απομάκρυνση του Νίκι Χάγιεν από την τεχνική ηγεσία, βάζοντας τέλος σε μία συνεργασία σχεδόν δύο ετών, κατά τα οποία ο Βέλγος προπονητής οδήγησε τον σύλλογο σε τίτλους και βοήθησε στην εξέλιξη πολλών νεαρών παικτών. Ανάμεσά τους και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος από υποσχόμενο ταλέντο στη β’ κατηγορία της Γερμανίας μετατράπηκε σε μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, ο Χάγιεν δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα του ρόστερ μετά τις καλοκαιρινές πωλήσεις βασικών παικτών, γεγονός που δημιούργησε ένταση εντός ομάδας. Σε συνδυασμό με τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων, η κατάσταση οδήγησε τελικά στη λύση της συνεργασίας με τον 45χρονο τεχνικό.

Κατά τη θητεία του, ο Χάγιεν κατέκτησε ένα Πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο, ενώ καθοδήγησε τη Μπριζ σε διαδοχικές παρουσίες στο Champions League. Παράλληλα, συνέβαλε αποφασιστικά στη ραγδαία εξέλιξη του Τζόλη, ο οποίος επί των ημερών του μέτρησε 30 γκολ και 29 ασίστ σε 83 αγώνες.

Την τεχνική ηγεσία της ομάδας αναλαμβάνει πλέον ο Ιβάν Λέκο, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος.