Στο Βέλγιο αναφέρουν ότι τόσο ο Χρήστος Τζόλης όσο και η Κλαμπ Μπριζ βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο μεταγραφής του το προσεχές καλοκαίρι. Ο 23χρονος εξτρέμ συνεχίζει να εντυπωσιάζει, είτε φορώντας τη φανέλα της Μπριζ είτε της Εθνικής Ελλάδας. Χαρακτηριστικό είναι το εντυπωσιακό γκολ του απέναντι στη Σκωτία, όπου με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 3–0, ολοκληρώνοντας μια συνολικά εξαιρετική εμφάνιση.

Η αγωνιστική του άνοδος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ, όπως η Ντόρτμουντ, η Αταλάντα, η Σπόρτινγκ, η Μπολόνια και η Ρόμα. Μάλιστα, η Κρίσταλ Πάλας εμφανίζεται να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία όμως απορρίφθηκε από τη Μπριζ.

Το ενδιαφέρον των ομάδων και η καλοκαιρινή πιθανή αποχώρηση

Σύμφωνα με το «Voetbalnieuws.be», οι ομάδες που δείχνουν αυτή τη στιγμή το εντονότερο ενδιαφέρον είναι η Τότεναμ και η Ατλέτικο Μαδρίτης, με την αξία της μεταγραφής να εκτιμάται γύρω στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπριζ, όπως και ο ίδιος ο Τζόλης, φέρονται διατεθειμένοι να συζητήσουν μια αποχώρηση, αρκεί να φτάσει στα γραφεία της ομάδας πρόταση που θα καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις των Βέλγων.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, η εξέλιξη της υπόθεσης Τζόλη μέσα σε λίγους μήνες είναι εντυπωσιακή. Από την απόφασή του να παραμείνει στην ομάδα το καλοκαίρι, πλέον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός επόμενου βήματος στην καριέρα του. Για την Μπριζ, αυτή η εξέλιξη αποτελεί ταυτόχρονα αναγνώριση της δουλειάς της αλλά και σημάδι ότι ο παίκτης δύσκολα θα μείνει μακροπρόθεσμα.

Ο Έλληνας εξτρέμ ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν με 56 συμμετοχές, 21 γκολ και 16 ασίστ, ενώ με την Εθνική έχει σημειώσει 9 τέρματα σε 29 εμφανίσεις. Στη φετινή σεζόν μετρά ήδη 8 γκολ και 9 ασίστ σε 23 παιχνίδια, συνεχίζοντας να αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς.