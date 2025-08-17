Στο στόχαστρο της Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, με την ομάδα από την Αγγλία να αναζητά τον αντικαταστάτη του Εμπερέτσι Έζε. Ο Άγγλος εξτρέμ αποτελεί τον βασικό στόχο της Τότεναμ και το πιθανότερο σενάριο είναι οι δύο ομάδες να έρθουν σε συμφωνία.
Σύμφωνα με Αγλλικά δημοσιέυματα, η Κλαμπ Μπριζ απέρριψε πρόταση της κατόχου του Community Shield για την αγορά του διεθνούς Έλληνα εξτρέμ.
Βέβαια, η Πάλας δεν είναι διατεθειμένη να παρατήσει την περίπτωση του 23χρονου, καθώς ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση και παράλληλα σκοπεύει να μπει σε συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη των πρωταθλητών Βελγίου.
Ο Χρήστος Τζόλης φέτος έχει αγωνιστεί σε επτά παιχνίδια έχοντας σκοράρει τρία γκολ και δώσει δύο ασίστ.
Crystal Palace have made an approach to Club Brugge for attacker Christos Tzolis, as they pursue options in case Eberechi Eze exits Selhurst Park this summer.
Full story from @David_Ornstein ⤵️
