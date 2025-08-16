Στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 της La Liga, η νεοφώτιστη Ρεάλ Οβιέδο, αντιμετώπισε τη Βιγιαρεάλ, σε μία αναμέτρηση με έντονα συναισθήματα. Ο λόγος ήταν ο Σάντι Καθόρλα, καθώς ο αγώνας αυτός, ένωσε τους δύο πιο καθοριστικούς συλλόγους της καριέρας του.

Η αγάπη και το όνειρο που έγινε πραγματικότητα στο «σπίτι» του

Ο Καθόρλα αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομών της Ρεάλ Οβιέδο από τον Ιούλιο του 2001, έως και τον ίδιο μήνα του 2003.

Ο 40χρονος Ισπανός, που αγαπάει και υποστηρίζει την ομάδα της Ρεάλ Οβιέδο, δέχθηκε μείωση στον μισθό του για να μπορέσει να αγωνιστεί σε αυτήν, ενώ το 10% των εσόδων από τις πωλήσεις της φανέλας του, συμφώνησε να πάνε στις ακαδημίες του συλλόγου. Έδειξε έτσι, την πραγματική του αγάπη για την Ρεάλ Οβιέδο!

Οι «Los Azules» τη σεζόν 2024-25, τερμάτισαν στην 3η θέση της La Liga 2 και «κυνήγησαν» την πρόκρισή τους, μέσω των play-offs. Επικράτησαν με σκορ 2-1 στο πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο την Αλμερία και στη δεύτερη αναμέτρηση ο Καθόρλα ισοφάρισε για την Οβιέδο (1-1), χαρίζοντάς της την πρόκριση.

Ακολούθησαν οι αναμετρήσεις με τη Μιράντες. Η Ρεάλ Οβιέδο ηττήθηκε με σκορ 1-0 στο «Εστάδιο Μουνιθιπάλ ντε Αντούβα», ενώ στη ρεβάνς επικράτησε 3-1 στην παράταση, με τον Ισπανό να σκοράρει ξανά. Έτσι, η Οβιέδο πανηγύρισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, ύστερα από 25 χρόνια και τη σεζόν 2000-01.

Ο Καθόρλα έχει πραγματοποιήσει 62 εμφανίσεις με τη Ρεάλ Οβιέδο, σκοράροντας πέντε γκολ και μοιράζοντας εννέα ασίστ. Κατόρθωσε να πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο, αγωνιζόμενος με τους «Los Azules» στη La Liga, στο «Εστάντιο Ντε Λα Κεράμικα» που έχει δώσει τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα του.

Το κεφάλαιο Βιγιαρεάλ και η βράβευση στην επιστροφή του στο «Εστάντιο Ντε Λα Κεράμικα»

Στη Βιγιαρεάλ, ο Καθόρλα, βρήκε την ποδοσφαιρική του «Ιθάκη». Αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα 334 φορές, μετρώντας 57 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Μπορεί να μην κατέκτησε κάποιον τίτλο, όμως έγινε σημαία των «κίτρινων υποβρυχίων».

Το 2011 άφησε το «Εστάντιο Ντε Λα Κεράμικα», για χάρη της Μάλαγα, ενώ τον Ιούλιο του 2012 υπέγραψε στην Άρσεναλ. Στους «κανονιέρηδες» έμεινε μέχρι τον Αύγουστο του 2018, όταν και επέστρεψε στην Ισπανία, για λογαριασμό της Βιγιαρεάλ.

Άφησε το 2020 τα «κίτρινα υποβρύχια» για να αγωνιστεί στην Αλ Σααντ, μέχρι το 2023 όπου φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Οβιέδο, στην οποία ανήκει μέχρι και σήμερα. Στον αγώνα της Παρασκευής (15/08), ο πρώην συμπαίκτης του, Μάρκος Σένα, του χάρισε μια φανέλα με τον αριθμό 334, όσες και η συμμετοχές του με τη Βιγιαρεάλ.

«Τελικά, ήταν πολύ ξεχωριστό. Έχω περάσει τη μισή αθλητική μου καριέρα εδώ. Ήταν σαν να επέστρεφα σπίτι. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που γνωρίζω εδώ και ήταν προνόμιο να επιστρέψω και να λάβω την υποδοχή αυτή. Τραγούδησαν το όνομά μου παρόλο που η ομάδα έχανε», δήλωσε ο Καθόρλα στο Cadena SER.

Μπορεί η ήττα της Ρεάλ Οβιέδο με σκορ 2-0 από τη Βιγιαρεάλ, να μην ήταν το ξεκίνημα που θα ήθελε ο Καθόρλα, όμως η ιστορία του Ισπανού μας υπενθυμίζει κάτι σημαντικό. Κάποιες στιγμές στο ποδόσφαιρο, είναι μεγαλύτερες από το αποτέλεσμα!