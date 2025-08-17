Ο Φάμπιο μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του «Μαρακανά» και… γράφει ιστορία! Ο τερματοφύλακας της Φλουμινένσε, πραγματοποίησε εχθές την 1.390ή συμμετοχή της καριέρας του, στην αναμέτρηση με τη Φορταλέζα για τη Serie A της Βραζιλίας.

Ο 44χρονος πορτιέρο ισοφάρισε έτσι, το μακροχρόνιο ρεκόρ του Πίτερ Σίλτον, σχετικά με τις περισσότερες εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο ανδρών. Ο γεννημένος στη Νόμπρες της Βραζιλίας παίκτης, έχει αγωνιστεί 150 φορές στη Βάσκο ντα Γκάμα, 976 φορές στην Κρουζέιρο και 234 φορές στη Φλουμινένσε, σε μία επαγγελματική καριέρα 28 χρόνων.

«Ο Θεός μου έδωσε αυτό το δώρο. Πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μέρος της ζωής μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τις αδερφές μου, τους φίλους μου, τη γυναίκα μου. Προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος.

Το σημαντικό είναι να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Είμαι ευγνώμων, αλλά χωρίς τον Θεό τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Αυτά είναι δύσκολα παιχνίδια και αντιμετωπίζουμε πολύ δυνατές ομάδες. Πάντα προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, που είναι οι τίτλοι», δήλωσε στην Globo Esporte, ο Φάμπιο.

Την Τρίτη 19 Αυγούστου η Φλουμινένσε υποδέχεται την Αμέρικα ντε Κάλι, για τη δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των «16» του Copa Sudamericana, με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα να είναι έτοιμος να ξεπεράσει τον Σίλτον.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο οποίος έπαιξε μεταξύ 1966 και 1997, αναγνωρίζεται ως ο κάτοχος του ρεκόρ για τους περισσότερους επαγγελματικούς αγώνες ανδρών, αν και το σύνολο αμφισβητείται. Τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες και ορισμένες ιστοσελίδες στατιστικών αναφέρουν ότι ο αριθμός είναι 1.390, αλλά ο ίδιος ο Σίλτον, στο X feed του, τον δίνει ως 1.387.

Ο Σίλτον, παραδέχτηκε το 2023 ότι ο Φάμπιο πλησιάζει στο να καταρρίψει το ρεκόρ του και είπε ότι θα ήταν ο πρώτος που θα συγχάρηκε τον Βραζιλιάνο αν το έκανε. Δεδομένου ότι ο Φάμπιο είναι βασικός για την Φλουμινένσε, το ρεκόρ όχι μόνο θα «σπάσει», αλλά θα… διευρυνθεί μέχρι ο Βραζιλιάνος να αποσυρθεί.