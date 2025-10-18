Η Κλαμπ Μπριζ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Λέουβεν στην 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βελγίου, χάρη σε γκολ του διεθνούς Έλληνα επιθετικού Χρήστου Τζόλη στο 77ο λεπτό. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Βέλγοι ισοβαθμούν στην κορυφή με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, έχοντας όμως ένα παιχνίδι περισσότερο.

Ο Τζόλης ήταν ξανά πρωταγωνιστής για την ομάδα του, εκμεταλλευόμενος ένα σουτ εντός περιοχής για να γράψει το 0-1 και να δώσει τη λύση σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Η Κλαμπ Μπριζ ελέγχει πλέον τη μάχη για την κορυφή και δείχνει έτοιμη για τα επόμενα μεγάλα ραντεβού.

Ο Έλληνας διεθνής μετράει ήδη 7 γκολ και 8 ασίστ τη φετινή σεζόν, ενώ σε λίγα 24ωρα η ομάδα του θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν Μονάχου για το Champions League, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία και στα ευρωπαϊκά γήπεδα.