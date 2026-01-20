Η βελγική ομάδα «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας δύο γκολ μέσα σε μόλις έξι λεπτά, για την έβδομη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο 32ο λεπτό, ο Στάνκοβιτς άνοιξε το σκορ για τη Μπριζ, ενώ στο 38′ ο Βάνακεν έκανε το 2-0, με το σκορ να παραμένει αναλλοίωτο ως την ανάπαυλα.

Η Μπριζ διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο, όπου επεκτάθηκε το προβάδισμά της. Στο 74′, ο Βερμάντ σημείωσε το τρίτο γκολ για τους Βέλγους, ενώ ο Μέχελε «σφράγισε» τη νίκη στο 84′, διαμορφώνοντας το 4-0. Η Καϊράτ, αν και μετέπειτα πέτυχε ένα γκολ με τον Σαντιμπέκοφ στο 92′, δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 4-1 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Με αυτήν την νίκη, η Μπριζ ανέβασε τους πόντους της στους 7 και παραμένει με ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, ενώ η Καϊράτ, παραμένοντας στην τελευταία θέση του ομίλου με μόλις έναν βαθμό, είδε τις πιθανότητες της για πρόκριση να εξανεμίζονται.