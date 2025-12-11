Η Νορβηγία κέρδισε πόντους χάρη στην ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ απέναντι στη Ντόρτμουντ, μειώνοντας οριακά τη διαφορά από την Ελλάδα. Ωστόσο, η συγκομιδή της ήταν μικρότερη σε σχέση με εκείνη που απέφερε η νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ, αποτέλεσμα που έδωσε στη χώρα μας το προβάδισμα για την τρέχουσα εβδομάδα.

Η Τσεχία δεν πρόσθεσε βαθμούς στη βαθμολογία, ενώ η Πολωνία συνεχίζει με ομάδες μόνο στο Conference League. Την ίδια στιγμή, η Δανία κατάφερε να πλησιάσει σημαντικά τη 13η θέση, μετά την επικράτηση της Βιγιαρεάλ.

Έτσι, μετά τα παιχνίδια της Τετάρτης, η εικόνα της κατάταξης στη βαθμολογία της UEFA διαμορφώθηκε με την Ελλάδα να διατηρεί ένα μικρό, αλλά σημαντικό προβάδισμα, την ώρα που Νορβηγία και Δανία παραμένουν σε απόσταση… αναπνοής.

Αναλυτικά η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική: