Οριστικά εκτός συνέχειας του Basketball Champions League τέθηκε η Τράπανι, καθώς η αδυναμία της να παραταχθεί κανονικά στον αγώνα απέναντι στη Χάποελ Χολόν οδήγησε στην κατακύρωση της αναμέτρησης υπέρ της ισραηλινής ομάδας και στην ολοκλήρωση της σειράς χωρίς δεύτερο παιχνίδι.

Η ιταλική ομάδα αγωνίστηκε με περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων παικτών, γεγονός που δεν επέτρεψε την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης, το παιχνίδι κατακυρώθηκε υπέρ της Χάποελ Χολόν.

Σύμφωνα με το πλαίσιο του Basketball Champions League, ομάδα που χάνει αγώνα με κατάπτωση στη φάση των Play-Ins ή των Play-Offs αποκλείεται αυτομάτως από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Έτσι, η Τράπανι τέθηκε εκτός και η σειρά ολοκληρώθηκε πρόωρα, με τη Χάποελ Χολόν να εξασφαλίζει την πρόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση που η Τράπανι δεν ταξίδευε για την αναμέτρηση, θα αντιμετώπιζε χρηματικό πρόστιμο ύψους 600.000 ευρώ, στοιχείο που εξηγεί την απόφαση του συλλόγου να κατέβει στον αγώνα, έστω και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.