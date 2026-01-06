Μία πρωτοφανής εξέλιξη σημάδεψε το πρώτο παιχνίδι των play-in του Basketball Champions League ανάμεσα στη Χάποελ Χολόν και την Τράπανι. Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του ιταλικού συλλόγου ανάγκασαν την ομάδα να ταξιδέψει στη Βουλγαρία με μόλις πέντε διαθέσιμους παίκτες και υπηρεσιακό προπονητή.

Ο σύλλογος της Σικελίας παρατάχθηκε με τρεις ενήλικες παίκτες και δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 19 ετών, που έκαναν το ντεμπούτο τους, ενώ στις φανέλες τους υπήρχαν ταινίες για να καλυφθούν τα ονόματα προηγούμενων κατόχων.

Trapani Shark entered the FIBA BCL play-in against Hapoel Holon with only a five-player roster and could not last beyond the first quarter 😳 What happened?: https://t.co/pwfCniMOEk pic.twitter.com/Y1euDcT5fu — BasketNews (@BasketNews_com) January 6, 2026

Τρία λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, η Τράπανι έμεινε με μόλις έναν παίκτη στο παρκέ, αφού οι Ροσάτο, Καπελέτι και Πουλιάτι αποχώρησαν με πρόβλημα τραυματισμού. Στη συνέχεια, ο Λουίτζι Πάτι αποβλήθηκε με πέντε φάουλ, αφήνοντας μόνο τον Μαρτινέλι στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να διακόψουν οριστικά το ματς.

Hapoel Holon-Trapani Sharks finisce prima del termine del primo quarto. I siciliani erano rimasti con un solo giocatore. Hanno lasciato il campo Rossato, Cappelletti e Pugliatti. Poi il quinto fallo di Patti. 38-5 dice il tabellone pic.twitter.com/kmCUi7jBst — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

Η Τράπανι πλέον αντιμετωπίζει τον κίνδυνο βαρύτατου χρηματικού προστίμου λόγω της κατάστασης, που αποτελεί ντροπή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα του μπάσκετ.