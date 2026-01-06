Έντονες είναι οι αντιδράσεις των οπαδών του Στρασβούργου μετά την αποχώρηση του Λίαμ Ροσενιό, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι. Οι φίλοι του γαλλικού συλλόγου κάνουν λόγο για ένα ακόμη ταπεινωτικό επεισόδιο στη στενή σχέση του κλαμπ με τους «μπλε» του Λονδίνου.

Με επίσημη ανακοίνωση, οι οργανωμένοι οπαδοί στρέφονται ανοιχτά κατά του προέδρου Μαρκ Κέλερ, θεωρώντας τον βασικό υπεύθυνο για την πορεία της ομάδας και ζητώντας την άμεση αποχώρησή του. Υπογραμμίζουν ότι το μέλλον του Στρασβούργου φαίνεται δυσοίωνο όσο ο Κέλερ παραμένει στη διοίκηση.

«Αυτό που συμβαίνει είναι εξευτελιστικό. Κάθε ημέρα παραμονής του Κέλερ στη θέση του αποτελεί προσβολή για όσα είχαν χτιστεί μέχρι το 2023. Το πρόβλημα ξεπερνά τον αθλητικό αντίκτυπο και τις φιλοδοξίες ενός νεαρού προπονητή· διακυβεύεται το μέλλον του γαλλικού ποδοσφαίρου», αναφέρουν οι οπαδοί.

Σύμφωνα με αυτούς, η αποχώρηση του Κέλερ είναι επιβεβλημένη και η καθυστέρηση υπονομεύει ό,τι είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια.