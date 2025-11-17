Η Τσέλσι συνεχίζει τη στρατηγική της επένδυσης σε νέους ταλαντούχους παίκτες, με σκοπό να εξασφαλίσει το μέλλον της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Λονδίνου ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο εξαιρετικών νεαρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα τα επόμενα χρόνια.

Ο πρώτος, ο 16χρονος Ντέινερ Ορντονιές, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός στην Ιντεπετιέντε ντελ Βάλε του Ισημερινού και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του. Η Τσέλσι κατέβαλε δύο εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του, με τον νεαρό αμυντικό να παραμένει στην ομάδα του μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, οπότε και θα ενταχθεί στο ρόστερ των «μπλε» όταν γίνει 18 ετών.

Η Τσέλσι δεν σταματά εκεί και φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμη σημαντικής μεταγραφής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα του Λονδίνου έχει συμφωνήσει για την απόκτηση του 16χρονου Νιγηριανού μέσου, Αμπντουλελίλ Καμαλντίν, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει στο πρόσφατο Μουντιάλ Κ-20. Η Τσέλσι φέρεται να συμφώνησε με την εταιρεία μάνατζερ του νεαρού ποδοσφαιριστή για τρία εκατομμύρια ευρώ, και εκπρόσωπος του Καμαλντίν επισκέφθηκε τα γραφεία της Τσέλσι στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις.