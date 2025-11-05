Η Τσέλσι μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και στο 16’ άνοιξε το σκορ με τον Εστεβάο. Η Καραμπάγκ όμως αντέδρασε. Στο 29’, ο Αντράντε ισοφάρισε, ενώ λίγο πριν το ημίχρονο ο Γιάνκοβιτς ευστόχησε σε πέναλτι και έκανε το 2-1, αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, η Τσέλσι ανέβασε ξανά ρυθμό και στο 53’ έκανε το 2-2, όταν ο Γκαρνάτσο κυνήγησε μια δύσκολη μπαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι «μπλε» πίεσαν για την ανατροπή, αλλά δεν βρήκαν τρίτο γκολ, με την Καραμπάγκ να παίρνει έναν πολύτιμο βαθμό.

Δείτε παρακάτω τα γκολ της αναμέτρησης:

Το 0-1 των Άγγλων

Ισοφάρισαν οι Αζέροι

Πέναλτι και απόλυτη ανατροπή η Καραμπάγκ

«Έσωσε» τον βαθμό η Τσέλσι