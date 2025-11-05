Η Παρί Σεν Ζερμέν υπέστη την πρώτη της ήττα στο φετινό Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από την Μπάγερν Μονάχου στο «Παρκ ντε Πρενς». Η ήττα αυτή συνοδεύτηκε από σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, που θέτουν σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα της ομάδας ενόψει της συνέχειας.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τον Ασράφ Χακίμι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Λουίς Ντίας, που τιμωρήθηκε με αποβολή. Παρότι δεν υπέστη δομική βλάβη στον αστράγαλο, η σοβαρή διάταση συνδέσμων που υπέστη αναμένεται να τον κρατήσει εκτός για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, θέτοντας αμφίβολη τη συμμετοχή του στο Κόπα Άφρικα που ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου.

Προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν επίσης ο Ουσμάν Ντεμπελέ, με μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό γαστροκνήμιο, και ο Νούνο Μέντες, που υπέστη διάταση στο αριστερό γόνατο. Ο Ντεζιρέ Ντουέ παραμένει εκτός λόγω θλάσης στον μηρό. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αρκετές εβδομάδες απουσίας, ενώ οι τελικές εκτιμήσεις θα γίνουν μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η Παρί καλείται να διαχειριστεί αυτή τη μεταβατική περίοδο χωρίς τρεις βασικούς παίκτες, ενώ η πίεση για αποτελέσματα παραμένει υψηλή.