Μετά το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Τσικίνιο, στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League Οι Ερυθρόλευκοι αναπτύχθηκαν ωραία, ο Ελ Κααμπί έδωσε τη μπάλα στον Τσικίνιο, αυτός σούταρε δυνατά έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Κόβαρ μπλόκαρε. Μια ακόμα καλή στιγμή στο παιχνίδι […]