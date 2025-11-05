Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία
1. Μπάγερν Μονάχου 12β.
2. Άρσεναλ 12β.
3. Παρί Σεν Ζερμέν 9β.
4. Ίντερ 12β.
5. Ρεάλ Μαδρίτης 9β.
6. Λίβερπουλ 9β.
7. Τότεναμ 8β.
8. Ντόρτμουντ 7β.
——————————–
9. Σίτι 6β.
10. Σπόρτινγκ 6β.
11. Νιουκάστλ 6β.
12. Μπαρτσελόνα 6β.
13. Τσέλσι 6β.
14. Ατλέτικο 6β.
15. Καραμπάγκ 6β.
16. Γαλατασαράι 6β.
17. Αϊντχόφεν 5β.
18. Μονακό 5β.
19. Αταλάντα 4β.
20. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4β.
21. Νάπολι 4β.
22. Μαρσέιογ 3β.
23. Γιουβέντους 3β.
24. Μπριζ 3β.
————————————
25. Μπιλμπάο 3β.
26. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3β.
27. Μπόντο / Γκλιμτ 2β.
28. Πάφος 2β.
29. Λεβερκούζεν 2β.
30. Σλάβια Πράγας 2β.
31. Ολυμπιακός 2β.
32. Βιγιαρεάλ 1β.
33. Κοπεγχάγη 1β.
34. Καϊράτ Αλμάτι 1β.
35. Μπενφίκα 0β.
36. Άγιαξ 0β.