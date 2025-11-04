Ο Μαξ Ντάουμαν έζησε ένα βράδυ που θα θυμάται για πάντα. Ο 15χρονος άσος της Άρσεναλ (γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου 2009) πέρασε ως αλλαγή στο 72’ απέναντι στη Σλάβια στην Πράγα και έγραψε ιστορία. Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ στο Champions League, σε ηλικία 15 ετών και 308 ημερών.
Ο Ντάουμαν παίζει κυρίως ως δεξί εξτρέμ. Ξεχωρίζει για την ταχύτητα, το δυναμικό πρώτο βήμα και την αποτελεσματικότητα στο ένας–εναντίον–ενός.
Τον Σεπτέμβριο του 2023 πέτυχε ακόμη ένα ορόσημο: έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του UEFA Youth League, σκοράροντας σε ηλικία 14 ετών, στην ήττα με 4-1 από την Αταλάντα.
Ο νεαρός είχε ήδη ντεμπουτάρει στην Premier League τον περασμένο Αύγουστο, όντας ο δεύτερος πιο μικρός παίκτης που εμφανίστηκε ποτέ στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας.
Ο Ντάουμαν θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της Άρσεναλ και το ιστορικό ντεμπούτο του στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή επιβεβαιώνει πως το μέλλον του ανήκει.
Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫#UCL pic.twitter.com/SJvL06qSMG
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025