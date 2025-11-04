Ο Μαξ Ντάουμαν έζησε ένα βράδυ που θα θυμάται για πάντα. Ο 15χρονος άσος της Άρσεναλ (γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου 2009) πέρασε ως αλλαγή στο 72’ απέναντι στη Σλάβια στην Πράγα και έγραψε ιστορία. Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ στο Champions League, σε ηλικία 15 ετών και 308 ημερών.

Ο Ντάουμαν παίζει κυρίως ως δεξί εξτρέμ. Ξεχωρίζει για την ταχύτητα, το δυναμικό πρώτο βήμα και την αποτελεσματικότητα στο ένας–εναντίον–ενός.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 πέτυχε ακόμη ένα ορόσημο: έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του UEFA Youth League, σκοράροντας σε ηλικία 14 ετών, στην ήττα με 4-1 από την Αταλάντα.

Ο νεαρός είχε ήδη ντεμπουτάρει στην Premier League τον περασμένο Αύγουστο, όντας ο δεύτερος πιο μικρός παίκτης που εμφανίστηκε ποτέ στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας.

Ο Ντάουμαν θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της Άρσεναλ και το ιστορικό ντεμπούτο του στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή επιβεβαιώνει πως το μέλλον του ανήκει.