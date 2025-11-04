Η Άρσεναλ νίκησε εύκολα την «παρέα» του Ζαφείρη στην Πράγα

Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα έκανε επίδειξη δύναμης στην «Fortuna Arena», όπου επικράτησε με 3-0 της Σλάβια Πράγας και διατήρησε το απόλυτο στη League Phase του Champions League (4/4).

Οι Λονδρέζοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα, κρατώντας πάνω από 60% κατοχή. Στο 30’, ο Πρόβοντ έκανε χέρι στην περιοχή και ο Σάκα εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 1-0.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους (46’), ο Τροσάρ έστρωσε στον Μερίνο, που τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 2-0. Ο Ισπανός φορ συνέχισε το σόου του και στο 68’ έκανε το 3-0, έπειτα από ασίστ του Ράις, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Ο Χρήστος Ζαφείρης ξεκίνησε βασικός για τους Τσέχους, όμως βγήκε στο 70’, έχοντας ήδη κίτρινη κάρτα. Το τελευταίο κομμάτι του ματς ήταν διαδικαστικό, με τους Λονδρέζους να ρίχνουν ρυθμό και να διαχειρίζονται άνετα το προβάδισμα.

Η Άρσεναλ παραμένει στην κορυφή της ενιαίας κατάταξης με 4 νίκες, 11 γκολ υπέρ και 0 κατά, ενώ η Σλάβια Πράγας έμεινε χαμηλά με μόλις 2 βαθμούς.

«Άσφαιρες» Νάπολι και Άιντραχτ

Η Νάπολι και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έμειναν στο 0-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μοιράζοντας βαθμούς σε ένα ματς με λίγες καλές στιγμές.

Οι Ιταλοί μπήκαν δυνατά. Στο 6’ ο Ράσμους Χόιλουντ δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Τσέτερερ είπε «όχι». Ο Ελμάς δημιούργησε νέα απειλή στο 13’, αλλά ο τερματοφύλακας των Γερμανών κράτησε ξανά ανέπαφη την εστία του. Στη συνέχεια οι ρυθμοί έπεσαν και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς γκολ.

Στο δεύτερο μέρος, η Νάπολι συνέχισε να ψάχνει το γκολ. Ο ΜακΤόμινεϊ σούταρε από καλή θέση, όμως η άμυνα της Άιντραχτ απομάκρυνε. Η γερμανική ομάδα απάντησε στο 73’, με τον Κνάουφ να βρίσκει χώρο μέσα στην περιοχή, αλλά ο Σάβιτς αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν για τους «παρτενοπέι».

Οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, όμως καμία δεν βρήκε το γκολ που θα έκανε τη διαφορά.