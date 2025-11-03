Η Άρσεναλ ετοιμάζεται για ένα απαιτητικό τεστ πριν τις γιορτές, καθώς καλείται να δώσει δύο σημαντικούς αγώνες μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Η σφιχτή ατζέντα προκύπτει από το προημιτελικό του Carabao Cup με την Κρίσταλ Πάλας, το οποίο έχει οριστεί για τις 23 Δεκεμβρίου στις 20:00 στο Emirates, λίγες ώρες πριν την παραμονή Χριστουγέννων.

Οι «Κανονιέρηδες» θα παίξουν μόλις δύο μέρες νωρίτερα εκτός έδρας με την Έβερτον (21 Δεκεμβρίου, 14:00), γεγονός που αφήνει ελάχιστο χρόνο για ξεκούραση, ταξίδια και προετοιμασία. Το πρόγραμμα αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον Μικέλ Αρτέτα, που πρέπει να διαχειριστεί την κόπωση των παικτών και ταυτόχρονα να διατηρήσει τη δυναμική της ομάδας, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της Premier League με έξι βαθμούς διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Κρίσταλ Πάλας αντιμετωπίζει επίσης σφιχτό πρόγραμμα, καθώς στις 21 Δεκεμβρίου παίζει εκτός έδρας με τη Λιντς (14:00) και έχει μπροστά της δύο ακόμη απαιτητικούς αγώνες: με την Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League στις 14 Δεκεμβρίου και με την Κουόπιον Παλοσέουρα στη φάση των ομίλων του Conference League στις 18 Δεκεμβρίου. Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάνσνερ είχε αρχικά ζητήσει να μεταφερθεί το παιχνίδι του League Cup νωρίτερα, αλλά αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη συσσώρευση αγώνων μέσα στο ίδιο διάστημα.