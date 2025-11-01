Η Άρσεναλ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Οι «Κανονιέρηδες» προηγήθηκαν με τον Γιόκερες στο 14′ και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 35′ με τον Ράις. Συντήρηση δυνάμεων στο δεύτερο μέρος από τον Αρτέτα εν όψει και της μάχης με τη Σλάβια Πράγας στην Τσεχία για τη League Phase του Champions League την επόμενη Τρίτη (4/11).

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έφτασε τους 25 βαθμούς και παραμένει στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος, στο +7 από τη δεύτερη Μπόρνμουθ.