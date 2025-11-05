Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Η Λίβερπουλ μπήκε πιο ενεργητικά, κρατώντας την πρωτοβουλία, ενώ η Ρεάλ προσπάθησε να απειλήσει κυρίως στις αντεπιθέσεις. Οι «κόκκινοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο πρώτο μέρος, αλλά ο Κόβακς, μετά από έλεγχο VAR, δεν καταλόγισε παράβαση.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Λίβερπουλ πίεσε ασφυκτικά και δημιούργησε τρεις μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε δύο λεπτά. Ο Κουρτουά σταμάτησε δύο κεφαλιές των Φαν Ντάικ και Εκιτικέ, ενώ μια τρίτη προσπάθεια του Γάλλου πέρασε άουτ.

Στο 52′, ο Βέλγος τερματοφύλακας έδιωξε δυνατή εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλάι. Η πίεση των γηπεδούχων έφερε αποτέλεσμα στο 62’, όταν ο Σόμποσλάι εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και ο Μακ Άλιστερ πήρε την κεφαλιά για το 1-0 που ήταν και το τελικό σκορ.

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Η Μπάγερν συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, επικρατώντας 2-1 της Παρί, παρότι έπαιξε με δέκα παίκτες για ένα ημίχρονο.

Στα πρώτα λεπτά, ο Ολίσε βγήκε τετ α τετ με τον Σεβαλιέ, ο οποίος απέκρουσε, όμως ο Ντίας πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ στο 4’. Οι Παριζιάνοι βρήκαν δίχτυα στο 22’ με τον Ντεμπελέ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 30’, ο Νόιερ είπε «όχι» σε ευκαιρία του Μπαρκολά, ενώ δύο λεπτά μετά ο Μαρκίνιος έχασε την μπάλα από τον Ντίας, ο οποίος σκόραρε για το 2-0.

Στο 45+7’, ο Ντίας έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Χακίμι και αποβλήθηκε μετά από on-field review. Η Παρί πίεσε στο δεύτερο μέρος αλλά το σκορ έμεινε 1-0 μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Παριζιάνοι» ανέβασαν την πίεσή τους και είχαν εγκατασταθεί στα πέριξ της περιοχής του Μάνουελ Νόιερ. Αυτή η πίεση απέδωσε στο 74ο λεπτό, με τον Ζοάο Νέβες να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο την σωστή στιγμή και με εξαιρετικό τελείωμα στην κίνηση να κάνει το 1-2, μετά από ασίστ του Λι.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Η Ατλέτικο υποδέχθηκε την Ουνιόν και κυριάρχησε στο πρώτο μέρος. Το σκορ άνοιξε στο 39′ με τον Χούλιαν Άλβαρες. Στην επανάληψη, ο Γκάλαχερ έκανε το 2-0 στο 72’. Οι Βέλγοι μείωσαν στο 80’ από στημένη φάση με τον Σάικς, αλλά στο 90+6’ ο Γιορέντε σφράγισε το 3-1.

Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Σε αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Μονακό βρήκε λύση πριν το ημίχρονο. Στο 43’, ο Μπαλογκάν σκόραρε με δυνατό σουτ από πλάγια, «γράφοντας» το 1-0. Παρά τις συνθήκες του τεχνητού χλοοτάπητα, οι Μονεγάσκοι διατήρησαν το προβάδισμα και πανηγύρισαν πολύτιμη νίκη.

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0

Η Τότεναμ επέστρεψε στις νίκες, έχοντας τον έλεγχο από το ξεκίνημα. Στο 19’ ο Μπρέναν Τζόνσον έκανε το 1-0. Στην επανάληψη, ο Όντομπερτ σημείωσε το 2-0 στο 51’. Στο 57’, ο Τζόνσον αποβλήθηκε, αλλά η Κοπεγχάγη δεν εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα.

Στο 64’, ο Φαν Ντε Φεν διέσχισε όλο το γήπεδο και έκανε το 3-0, ενώ στο 67’ ο Παλίνια ανέβασε το σκορ στο 4-0, «κλειδώνοντας» το ματς.

Αναλυτικα τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: 1-0

Νάπολι – Άιντραχτ: 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ: 0-3

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: 3-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ: 1-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης: 1-0

Μπόντο – Μονακό: 0-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου: 1-2

Τότεναμ – Κοπεγχάγη: 4-0