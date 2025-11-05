Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Η Λίβερπουλ μπήκε πιο ενεργητικά, κρατώντας την πρωτοβουλία, ενώ η Ρεάλ προσπάθησε να απειλήσει κυρίως στις αντεπιθέσεις. Οι «κόκκινοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο πρώτο μέρος, αλλά ο Κόβακς, μετά από έλεγχο VAR, δεν καταλόγισε παράβαση.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Λίβερπουλ πίεσε ασφυκτικά και δημιούργησε τρεις μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε δύο λεπτά. Ο Κουρτουά σταμάτησε δύο κεφαλιές των Φαν Ντάικ και Εκιτικέ, ενώ μια τρίτη προσπάθεια του Γάλλου πέρασε άουτ.
Στο 52′, ο Βέλγος τερματοφύλακας έδιωξε δυνατή εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλάι. Η πίεση των γηπεδούχων έφερε αποτέλεσμα στο 62’, όταν ο Σόμποσλάι εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και ο Μακ Άλιστερ πήρε την κεφαλιά για το 1-0 που ήταν και το τελικό σκορ.
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2
Η Μπάγερν συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, επικρατώντας 2-1 της Παρί, παρότι έπαιξε με δέκα παίκτες για ένα ημίχρονο.
Στα πρώτα λεπτά, ο Ολίσε βγήκε τετ α τετ με τον Σεβαλιέ, ο οποίος απέκρουσε, όμως ο Ντίας πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ στο 4’. Οι Παριζιάνοι βρήκαν δίχτυα στο 22’ με τον Ντεμπελέ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 30’, ο Νόιερ είπε «όχι» σε ευκαιρία του Μπαρκολά, ενώ δύο λεπτά μετά ο Μαρκίνιος έχασε την μπάλα από τον Ντίας, ο οποίος σκόραρε για το 2-0.
Στο 45+7’, ο Ντίας έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Χακίμι και αποβλήθηκε μετά από on-field review. Η Παρί πίεσε στο δεύτερο μέρος αλλά το σκορ έμεινε 1-0 μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Παριζιάνοι» ανέβασαν την πίεσή τους και είχαν εγκατασταθεί στα πέριξ της περιοχής του Μάνουελ Νόιερ. Αυτή η πίεση απέδωσε στο 74ο λεπτό, με τον Ζοάο Νέβες να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο την σωστή στιγμή και με εξαιρετικό τελείωμα στην κίνηση να κάνει το 1-2, μετά από ασίστ του Λι.
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Η Ατλέτικο υποδέχθηκε την Ουνιόν και κυριάρχησε στο πρώτο μέρος. Το σκορ άνοιξε στο 39′ με τον Χούλιαν Άλβαρες. Στην επανάληψη, ο Γκάλαχερ έκανε το 2-0 στο 72’. Οι Βέλγοι μείωσαν στο 80’ από στημένη φάση με τον Σάικς, αλλά στο 90+6’ ο Γιορέντε σφράγισε το 3-1.
Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1
Σε αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Μονακό βρήκε λύση πριν το ημίχρονο. Στο 43’, ο Μπαλογκάν σκόραρε με δυνατό σουτ από πλάγια, «γράφοντας» το 1-0. Παρά τις συνθήκες του τεχνητού χλοοτάπητα, οι Μονεγάσκοι διατήρησαν το προβάδισμα και πανηγύρισαν πολύτιμη νίκη.
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0
Η Τότεναμ επέστρεψε στις νίκες, έχοντας τον έλεγχο από το ξεκίνημα. Στο 19’ ο Μπρέναν Τζόνσον έκανε το 1-0. Στην επανάληψη, ο Όντομπερτ σημείωσε το 2-0 στο 51’. Στο 57’, ο Τζόνσον αποβλήθηκε, αλλά η Κοπεγχάγη δεν εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα.
Στο 64’, ο Φαν Ντε Φεν διέσχισε όλο το γήπεδο και έκανε το 3-0, ενώ στο 67’ ο Παλίνια ανέβασε το σκορ στο 4-0, «κλειδώνοντας» το ματς.
Αναλυτικα τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: 1-0
Νάπολι – Άιντραχτ: 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ: 0-3
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: 3-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ: 1-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης: 1-0
Μπόντο – Μονακό: 0-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου: 1-2
Τότεναμ – Κοπεγχάγη: 4-0