Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Τσέλσι, Όσκαρ, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Βραζιλία έπειτα από κατάρρευση κατά τη διάρκεια προπόνησης με τη Σάο Πάολο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για καρδιολογικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το Globo, ο 34χρονος κατέρρευσε την Τρίτη ενώ χρησιμοποιούσε ποδήλατο γυμναστικής στις εγκαταστάσεις της ομάδας. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Israelita Einstein, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Παρουσίασε καρδιολογικές αλλαγές

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Σάο Πάολο ανέφερε: «Ο παίκτης παρουσίασε περιστατικό με καρδιολογικές αλλαγές και έλαβε άμεση φροντίδα από τους επαγγελματίες του συλλόγου και την ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου Israelita Einstein που βρισκόταν επιτόπου.»

Ο Όσκαρ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και παραμένει υπό παρακολούθηση για περαιτέρω εξετάσεις ώστε να διευκρινιστεί η διάγνωση.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι, «Σύμφωνα με την τυπική διαδικασία και με σεβασμό στην ιδιωτικότητα του παίκτη, περαιτέρω πληροφορίες θα δημοσιευτούν μόλις υπάρξει ενημέρωση από την ιατρική ομάδα, σε συμφωνία με τον Όσκαρ».

Προϋπάρχοντα προβλήματα και σκέψεις για αποχώρηση

Τα βραζιλιάνικα μέσα υποστηρίζουν πως ο Όσκαρ και η ομάδα εξετάζουν το ενδεχόμενο φιλικής λύσης του συμβολαίου, το οποίο λήγει το 2027, εφόσον οι γιατροί συστήσουν την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Από το Στάμφορντ Μπριτζ στην Κίνα και πίσω «σπίτι»

Ο Όσκαρ αγωνίστηκε στην Τσέλσι από το 2012 έως το 2016, σημειώνοντας 38 γκολ σε 203 εμφανίσεις και κατακτώντας την Premier League, το Λιγκ Καπ και το Europa League.

Το 2016 μεταγράφηκε στη Σαγκάη Πορτ έναντι 60 εκατομμυρίων λιρών, όπου έγινε ένας από τους πιο πετυχημένους ξένους στην ιστορία της κινεζικής Super League, σκοράροντας 77 γκολ και μοιράζοντας 141 ασίστ σε 248 αγώνες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Βραζιλιάνος άσος επέστρεψε στη Σάο Πάολο, την ομάδα από όπου ξεκίνησε την καριέρα του.

«Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στη Βραζιλία και που μπορώ να παίξω για τη Σάο Πάολο, την ομάδα από την οποία ξεκίνησα, όπου έφτιαξα τη βάση μου και όπου μεγάλωσα», είχε δηλώσει τότε.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη που έλαβα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί».

Αγωνία και ελπίδα

Η κατάσταση του Όσκαρ χαρακτηρίζεται σταθερή, ωστόσο τα βραζιλιάνικα μέσα μεταδίδουν πως η αποθεραπεία του θα είναι κρίσιμη για το αν θα μπορέσει να επιστρέψει ποτέ στα γήπεδα.

