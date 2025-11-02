Η Τσέλσι πέρασε και πάλι από την έδρα της Τότεναμ (1-0), με τον Πέδρο Νέτο να σκοράρει το μοναδικό γκολ και να «βάφει» μπλε το λονδρέζικο ντέρμπι. Το αποτέλεσμα άφησε τους γηπεδούχους απογοητευμένους, καθώς η ήττα διατήρησε τους «σπερς» σε απόσταση από τις κορυφαίες θέσεις της Premier League.

Μετά τη λήξη του αγώνα, όμως, η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στο γκολ. Στο στρατόπεδο των «σπερς» υπήρξε ένταση, καθώς οι Μίκι Φαν ντε Φεν και Τζεντ Σπενς φαίνεται πως είχαν αρκετά παράπονα από τον Τόμας Φρανκ. Οι δύο παίκτες αποχώρησαν αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα προς τα αποδυτήρια, χωρίς να δώσουν το χέρι τους στον Δανό τεχνικό, ενώ είχαν και μια σύντομη συνομιλία μεταξύ τους.

Djed Spence does not like Thomas Frank. 😠 pic.twitter.com/iKQ9GSSRUp — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 2, 2025

«Καταλαβαίνω γιατί κάνεις την ερώτηση, αλλά αυτό είναι ένα από τα μικρά ζητήματα. Ο Μίκι Φαν ντε Φεν και ο Τζεντ Σπενς έχουν αποδώσει καλά αυτή τη σεζόν. Όλοι είναι απογοητευμένοι», δήλωσε ο τεχνικός της Τότεναμ, σε μία προσπάθεια να υποβαθμίσει το περιστατικό.

Frank addresses Van de Ven and Spence situation pic.twitter.com/ydmHScDaEa — WeAreTottenhamTV (@WeRTottenhamTV) November 1, 2025

Το σίγουρο είναι πως οι «σπερς», μετά από αυτή την ήττα στο «Tottenham Hotspur Stadium», καλούνται να διαχειριστούν τόσο την απογοήτευση από το αποτέλεσμα, όσο και τις εντάσεις εντός της ομάδας, πριν από τα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια της Premier League.