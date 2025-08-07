Οι χειρότεροι φόβοι της Τότεναμ, για τον τραυματισμό του Τζέιμς Μάντισον, επιβεβαιώθηκαν. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός δράσης για 6-7 μήνες και ουσιαστικά θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς.

🚨⚠️ James Maddison suffers ACL injury and will be out for the next 6/7 months, reports @SamiMokbel_BBC. pic.twitter.com/K3EJqAty9s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Ο 28χρονος είχε τραυματιστεί στον φιλικό αγώνα προετοιμασίας της Τότεναμ με τη Νιούκαστλ. Από την αρχή φάνηκε πως πρόκειται για κάτι σοβαρό. Υπέστη ζημιά στον χιαστό του δεξιού του γονάτου. Ο προπονητής των «σπιρουνιών», Τόμας Φρανκ, επιβεβαίωσε μετά την αναμέτρηση πως πρόκειται για το ίδιο τραυματισμένο γόνατο, που τον Μάιο του είχε στερήσει τη συμμετοχή στον τελικό του Europa League.

HEARTBREAK for James Maddison, who is forced off the pitch on a stretcher after just returning from injury for Spurs 🤕 Get well soon James ❤️ pic.twitter.com/r1JcVcKtSn — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 3, 2025

H νέα ποδοσφαιρική χρονιά, για την Τότεναμ, θα ξεκινήσει στις 15 Αυγούστου σε ότι αφορά την Premier League. Λίγο νωρίτερα, στις 13 Αυγούστου, οι επίσημες υποχρεώσεις των «σπιρουνιών» αρχίζουν με την αναμέτρηση εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, για το UEFA Super Cup.