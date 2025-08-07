Οι χειρότεροι φόβοι της Τότεναμ, για τον τραυματισμό του Τζέιμς Μάντισον, επιβεβαιώθηκαν. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός δράσης για 6-7 μήνες και ουσιαστικά θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς.

Ο 28χρονος είχε τραυματιστεί στον φιλικό αγώνα προετοιμασίας της Τότεναμ με τη Νιούκαστλ. Από την αρχή φάνηκε πως πρόκειται για κάτι σοβαρό. Υπέστη ζημιά στον χιαστό του δεξιού του γονάτου. Ο προπονητής των «σπιρουνιών», Τόμας Φρανκ, επιβεβαίωσε μετά την αναμέτρηση πως πρόκειται για το ίδιο τραυματισμένο γόνατο, που τον Μάιο του είχε στερήσει τη συμμετοχή  στον τελικό του Europa League. 

H νέα ποδοσφαιρική χρονιά, για την Τότεναμ, θα ξεκινήσει στις 15 Αυγούστου σε ότι αφορά την Premier League. Λίγο νωρίτερα, στις 13 Αυγούστου, οι επίσημες υποχρεώσεις των «σπιρουνιών» αρχίζουν με την αναμέτρηση εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, για το UEFA Super Cup.

