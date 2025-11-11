Μια νύχτα τρόμου βίωσε το Σάββατο ο Ραχίμ Στέρλινγκ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα της Τσέλσι με τη Γουλβς στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Μασκοφόροι προσπάθησαν να διαρρήξουν το σπίτι του Άγγλου επιθετικού γύρω στις 7 μ.μ., την ώρα που εκείνος και τα παιδιά του βρίσκονταν μέσα!

Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα, πιθανόν αιφνιδιασμένοι από την παρουσία της οικογένειας. Ο Στέρλινγκ και τα παιδιά του είναι καλά στην υγεία τους, ενώ έχει ήδη κατατεθεί αναφορά στην αστυνομία.

«Επιβεβαιώνουμε την απόπειρα διάρρηξης και ευτυχώς όλοι είναι καλά», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας. Η αστυνομία του Thames Valley έχει ξεκινήσει εκτενείς έρευνες και καλεί οποιονδήποτε είδε ύποπτη δραστηριότητα να επικοινωνήσει άμεσα, ενώ η Τσέλσι έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή της στον Στέρλινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άγγλος άσος πέφτει θύμα διάρρηξης. Το 2022, ενώ βρισκόταν στο Μουντιάλ του Κατάρ με την εθνική Αγγλίας, είχε γίνει στόχος επιθέσεων με λεία κοσμήματα και ρολόγια αξίας 340.000 ευρώ. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες ανήκουν σε οργανωμένο κύκλωμα που στοχεύει πολυτελή σπίτια σε εύπορες περιοχές της Αγγλίας.

Μια νύχτα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του Στέρλινγκ και της οικογένειάς του, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα αστέρια του ποδοσφαίρου δεν είναι ποτέ πραγματικά… ασφαλή!