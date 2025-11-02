Ο Γουέσλεϊ Φοφανά φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τα προβλήματα εκτός γηπέδου. Ο Γάλλος αμυντικός της Τσέλσι, που ήδη έχει απαγόρευση οδήγησης λόγω οκτώ παραβάσεων ταχύτητας, καλείται τώρα να εκτίσει 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας!

🚨 Wesley Fofana, who is already suspended from driving for eight speeding offenses, must now complete 300 hours of community service. 😱 🇫🇷 (🎥 @TeleFootball) pic.twitter.com/wElSKqfLaA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 2, 2025

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν σημαδέψει τη ζωή του εκτός ποδοσφαίρου, και βάζει τον Φοφανά σε νέο… μπελά. Οι 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας αναμένεται να τον κρατήσουν απασχολημένο αρκετό καιρό, σε μια περίοδο που οι «μπλε», δεν έχουν την πολυτέλεια να «χάσουν» και άλλον αμυντικό από το ρόστερ τους.

Ο Φοφανά, που έχει δείξει τρομερή ποιότητα στο γήπεδο, βλέπει τώρα την εικόνα του εκτός αγωνιστικών χώρων να προκαλεί συζητήσεις, θυμίζοντας ότι ακόμα και οι κορυφαίοι παίκτες δεν γλιτώνουν τους… κανόνες της καθημερινότητας!