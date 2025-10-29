Ο Εντέν Αζάρ, ο εμβληματικός άσος της Τσέλσι και της Εθνικής Βελγίου, προστέθηκε και επίσημα στη λίστα των θρύλων του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς εντάχθηκε στο Hall of Fame της Premier League.

Ο Βέλγος πρώην επιθετικός, που μάγεψε τους φιλάθλους των «Μπλε» από το 2012 έως το 2019, αναγνωρίζεται για την τεράστια επιρροή του στο αγγλικό πρωτάθλημα. Με την εκρηκτική του τεχνική, τις μοναδικές του ντρίμπλες και τα καθοριστικά του γκολ, οδήγησε την Τσέλσι σε δύο τίτλους Premier League (2015 και 2017), καταγράφοντας συνολικά 110 γκολ σε 351 συμμετοχές με τη φανέλα του λονδρέζικου συλλόγου.

Eden Hazard, this is where you belong. Welcome to the Premier League Hall of Fame. ✨ pic.twitter.com/itz14Zzs8K — Premier League (@premierleague) October 29, 2025

Το Hall of Fame της Premier League δημιουργήθηκε για να τιμήσει ποδοσφαιριστές και προπονητές που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο αγγλικό ποδόσφαιρο μέσα από την απόδοσή τους, το ήθος και τη διαχρονική τους επίδραση στο παιχνίδι. Με τη φετινή του είσοδο, ο Αζάρ προστίθεται σε ένα εκλεκτό πάνθεον ονομάτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Τιερί Ανρί, Ντιντιέ Ντρογκμπά, Φρανκ Λάμπαρντ και Αρσέν Βενγκέρ.

Για τους φίλους της Τσέλσι, ο Αζάρ παραμένει κάτι παραπάνω από ένας σταρ — είναι το σύμβολο μιας εποχής γεμάτης μαγεία, δημιουργία και ποδοσφαιρική χαρά, που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην Premier League.