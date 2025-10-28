Μπορεί στην Αγγλία οι περισσότεροι φίλαθλοι να ασχολούνται με την Premier League, όμως στην Championship υπάρχει μία ομάδα που «σπάει» όλα τα κοντέρ. Η Κόβεντρι με τον Φρανκ Λάμπαρντ στον πάγκο της, πραγματοποιεί πορεία – ρεκόρ και βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι «γαλάζιοι», όπως είναι το παρατσούκλι της ομάδας, έχουν επίδοση πρωταθλητή και ονειρεύονται την Premier League μετά από… 24 χρόνια!

Τόσο κοντά και όμως τόσο μακριά από το… όνειρο

Ο Λάμπαρντ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Κόβεντρι στις 28 Νοεμβρίου του 2024, όντας ο τρίτο προπονητής της ομάδας στη σεζόν, μετά τους Μαρκ Ρόμπινς και Ρις Καρ. Οι «γαλάζιοι» βρισκόντουσαν στην 17η θέση του πρωταθλήματος με ισάριθμους βαθμούς, όταν ανέλαβε ο πρώην Άγγλος «αστέρας» της Τσέλσι. Σε 31 αγώνες με την ομάδα των Δυτικών Μίντλαντς, πανηγύρισε τη νίκη 16 φορές, έμεινε στην ισοπαλία πέντε και γνώρισε την ήττα σε 10 αναμετρήσεις. Συγκέντρωσε συνολικά 53 βαθμούς και έφτασε τον σύλλογο στην πέμπτη θέση της Championship.

Έτσι, η Κόβεντρι είχε μία θέση στα play-offs ανόδου και μία ευκαιρία να βρεθεί στην Premier League. Η ομάδα που στεκόταν εμπόδιο στο όνειρο των «γαλάζιων», ήταν η Σάντερλαντ, που κυνηγούσε επίσης την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από το 2016-17. Οι «μαύρες γάτες» επικράτησαν στον πρώτο αγώνα, στο «Coventry Building Society Arena», με σκορ 2-1. Στη δεύτερη αναμέτρηση στο «Στάδιο του Φωτός», η Κόβεντρι προηγήθηκε, αλλά το γκολ του Νταν Μπάλαρντ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, έδωσε την πρόκριση στη Σάντερλαντ.

Η αποτυχία που έφερε… ρεκόρ

Ο Λάμπαρντ δεν τα παράτησε όμως και έθεσε ως στόχο την άνοδο της ομάδας στην Premier League, για τη σεζόν 2025-26. Στους πρώτους 12 αγώνες, η Κόβεντρι μετράει οκτώ νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, με 28 βαθμούς συγκομιδή.

Έχει την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία, με 34 γκολ στο ενεργητικό της, ενώ έχει δεχθεί μόλις εννέα τέρματα. Ο Καρλ Ράσγουορθ, τερματοφύλακας της ομάδας δανεικός από την Μπράιτον, έχει κρατήσει έξι φορές ανέπαφη την εστία του μέχρι στιγμής. Επίσης, έχει 27,2 xGoals, κορυφαία επίδοση στην Championship. Την κορυφή έχει και στα σουτ εντός εστίας, με συνολικά 70. Αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, τότε η άνοδος στην Premier League μοιάζει πιο εφικτή από ποτέ.

Coventry’s stats under Frank Lampard this season 🤩📈 28 Points (1st) 0 Games lost (1st) 34 Goals scored (1st) 6 Clean sheets (1st) 27.2 xG (1st) 70 Shots on target (1st) Will Frank lead Coventry back to the top flight for the first time since 2001? 🤔 pic.twitter.com/pRZvl0hKhL — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 28, 2025

Τελευταία φορά που οι «γαλάζιοι» βρέθηκαν στα «σαλόνια» της Premier League, ήταν τη σεζόν 2000-01. Βρισκόντουσαν εκεί από τη σεζόν 1967-68, δηλαδή για 33 συνεχόμενα χρόνια. Η καλύτερή της πορεία ήταν την αγωνιστική περίοδο 1969-70, όταν με τον Νόελ Κάντγουελ στον πάγκο, τερμάτισε στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Στην τελευταία της παρουσία στην πρώτη κατηγορία τερμάτισε 19η, με προπονητή τον Γκόρντον Στράχαν.

Πλέον, η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ δείχνει ικανή να κατακτήσει την Championship, με τα στατιστικά της να παραπέμπουν σε επίδοση «πρωταθλητή». Με τον τρόπο αυτό, οι «γαλάζιοι», ονειρεύονται την επιστροφή τους στην Premier League μετά από… 24 χρόνια!