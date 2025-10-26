Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε νίκη με 4-2 επί της Μπράιτον για την 9η αγωνιστική της Premier League, με τον Μπάμπη Κωστούλα να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα για τους «Γλάρους». Ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός πέρασε στο παιχνίδι στο 79ο λεπτό και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων και σκόραρε με κεφαλιά από ασίστ του Τζέιμς Μίλνερ έγραψε το 3-2, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα κρίσιμο γκολ.

⚽️ Kostoulas with another for Brighton, 3-2. pic.twitter.com/0FrUvoo8QF — VAR Center (@CenterVAR) October 25, 2025

Το γκολ του Κωστούλα έσπασε δύο ιστορικά ρεκόρ στην Premier League. Η διαφορά ηλικίας των 21 ετών και 146 ημερών με τον 39χρονο Μίλνερ αποτελεί το μεγαλύτερο κενό ηλικίας μεταξύ ασίστ και γκολ στην ιστορία του πρωταθλήματος. Παράλληλα, ήταν η πρώτη φορά που παίκτης έβγαλε ασίστ σε συμπαίκτη που είχε γεννηθεί μετά το ντεμπούτο του στην Premier League, με τον Μίλνερ να είχε κάνει το ντεμπούτο του το 2002 και τον Κωστούλα να γεννιέται το 2007.

1 – This was also the first time in Premier League history a player provided an assist for a player who was born after they’d made their Premier League debut – Milner made his debut in November 2002 and had played 138 games by the time Kostoulas was born in May 2007. Unusual. https://t.co/as4QWxOPzX — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2025