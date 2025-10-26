Ο Χαράλαμπος Κωστούλας ζει το δικό του όνειρο στην Premier League. Το βράδυ του Σαββάτου (25 Οκτωβρίου 2025), ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός σημείωσε το πρώτο του γκολ στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, στη μάχη της Μπράιτον με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρά την ήττα των «γλάρων» με 4-2, έγινε ο 13ος Έλληνας που σκοράρει στην Premier League, και μόλις ο τέταρτος που “πληγώνει” τους «κόκκινους διαβόλους»!

Οι ελληνικές στιγμές στην Premier League

Πριν το τέρμα του πρώην επιθετικού του Ολυμπιακού, το πιο πρόσφατο ελληνικό γκολ στην Premier League, το είχε πετύχει ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, που αγωνιζόταν με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη (2-0), εναντίον της πρώην ομάδας του, της Άρσεναλ.

Η ελληνική παρουσία στο «Νησί» έχει αφήσει σημάδια. Τη σεζόν 1996-97, ο Γιώργος Δώνης αγωνιζόταν στην Μπλάκμπερν και είχε πετύχει δύο γκολ, εναντίον της Έβερτον και της Κόβεντρι. Ισάριθμα τέρματα είχε πετύχει και ο αδικοχαμένος Τζορτζ Μπάλντοκ τη σεζόν 2019-20, με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, εναντίον της Τότεναμ και της Νόριτς. Άλλος ένας ποδοσφαιριστής της χώρας μας, που έχει πετύχει γκολ στην Premier League, είναι ο Γιώργος Καραγκούνης με τη Φούλαμ. Τη σεζόν 2012-13, ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος το 2004, είχε σκοράρει εναντίον της Γουίγκαν (1-1), χαρίζοντας τον βαθμό στην ομάδα του.

Ο Απόστολος Βέλλιος , τη σεζόν 2011-12, σκόραρε τρεις φορές για την Έβερτον στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τη μία να είναι εναντίον της Τσέλσι. Τον ίδιο αριθμό τερμάτων πέτυχε και ο Σωτήρης Κυριάκος, όταν αγωνιζόταν στη Λίβερπουλ, τις σεζόν 2009-10 και 2010-11.

Οι κορυφαίοι Έλληνες σκόρερ στην Αγγλία

Ο Χοσέ Χολέμπας αγωνίστηκε πέντε χρόνια στο αγγλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Γουότφορντ. Ο διεθνής αριστερός μπακ, από τη σεζόν 2015-16 έως εκείνη του 2019-20, σημείωσε έξι τέρματα σε έξι διαφορετικές ομάδες.

Μόλις δύο τέρματα παραπάνω (8) πέτυχε ο Γιώργος Σαμαράς. Ο Έλληνας επιθετικός που φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι για τρία χρόνια (2005-06 έως 2007-08), μπορεί να σκόραρε απέναντι σε πέντε ομάδες, αλλά σημείωσε δύο γκολ σε τρεις αγώνες (Σάντερλαντ, Γουέστ Χαμ, Έβερτον).

Στην κορυφή όλων, παραμένει ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Λάρισας, αγωνίστηκε στο αγγλικό πρωτάθλημα από τη σεζόν 2003-04 έως το 2008-09, με την Μπόλτον και τη Χαλ. Στην πρώτη έκατσε τα πέντε από τα έξι χρόνια του στην Αγγλία, όπου πέτυχε 20 γκολ. Το πρώτο του τέρμα ήρθε στις 22 Νοεμβρίου του 2003, με αντίπαλο τη Λιντς. Έκτοτε, έχει «πληγώσει» ομάδες όπως την Άρσεναλ δύο φορές, την Έβερτον και τη Νιούκαστλ ισάριθμες φορές (εναντίον της Έβερτον έχει συνολικά τρία γκολ) και από μία φορά τις Τσέλσι και Τότεναμ.

Η Ελλάδα που «πλήγωσε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μέχρι να έρθει ο Κωστούλας, μόνο τρεις Έλληνες είχαν καταφέρει να σκοράρουν απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο πρώτος που το κατάφερε, ήταν ο Θοδωρής Ζαγοράκης με τη Λέστερ, τη σεζόν 1998-99. Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» το 2004, μετράει συνολικά τρία τέρματα στην Premier League με τις «αλεπούδες», ενώ στις 16 Ιανουαρίου 1999 έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην ήττα της ομάδας του με 6-2 ( είχε πετύχει το 1-1).

Ακολούθησε ο Νίκος Νταμπίζας με τη Νιούκαστλ. Ο κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε οκτώ χρόνια στην Αγγλία (1997-98 με 2004-05), στις «καρακάξες» και στη Λέστερ. Έχει σκοράρει 11 φορές στην Premier League, ενώ το γκολ του εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το πέτυχε στις 15 Σεπτεμβρίου 2001. Η ομάδα του Σερ Μπόμπι Ρόμπσον υποδεχόταν εκείνη του Άλεξ Φέργκιουσον, με τον Νταμπίζα να σκοράρει και τη Νιούκαστλ να επικρατεί με 4-3.

Ίσως η πιο πρόσφατη περίπτωση Έλληνα παίκτη που σκοράρει εναντίον των «κόκκινων διαβόλων», είναι αυτή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, όταν αγωνιζόταν στην Άρσεναλ. Ο κεντρικός αμυντικός από την Καλαμάτα αγωνίστηκε δύο χρόνια στην Premier League (2018-19 και 2019-20), σκοράροντας τρεις φορές σε 44 αγώνες. Την πρώτη ημέρα του 2020, η Άρσεναλ υποδέχθηκε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Παπασταθόπουλο να σκοράρει στο 42ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 υπέρ των «κανονιέρηδων».

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο τελευταίος Έλληνας που σκοράρει στην Premier League, ωστόσο έχει ένα διαφορετικό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος Έλληνας, που αγωνίζεται στην Premier League και σκοράρει εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο «Ολντ Τράφορντ». Αν το γκολ αυτό είναι μόνο η αρχή, τότε ο δρόμος για τον νεαρό Έλληνα δείχνει… ανοιχτός!