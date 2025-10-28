Ο Χαράλαμπος Κωστούλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να επιβεβαιώνει τις προσδοκίες γύρω από το ταλέντο του στην Premier League. Σε συνέντευξή του στο «The Athletic», ο 18χρονος επιθετικός μοιράζεται τις σκέψεις του για το ταξίδι του από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, τις πρώτες του εμπειρίες στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας και τις επιρροές που τον έχουν διαμορφώσει ως παίκτη.

Ο 18χρονος μετακόμισε στην Premier League το καλοκαίρι του 2025, σε μία μεταγραφή αξίας 31 εκατομμυρίων λιρών. Στην τελευταία αναμέτρηση των «γλάρων», εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4-2), ο Έλληνας επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο 77ο λεπτό. Εκμεταλλέυτηκε την καλή εκτέλεση κόρνερ του Τζέιμς Μίλνερ και με κεφαλιά σκόραρε στο «Ολντ Τράφορντ».

«Οι πρώτες εικόνες του στην Premier League ξυπνούν αναμνήσεις από τον Σέρχιο Αγουέρο», έγραψε το «The Athletic», με τον ίδιο να μην μπορεί να κρύψει τον θαυμασμό του για τον Αργεντίνο επιθετικό. «Παρακολουθούσα τη Μάντσεστερ Σίτι, μου άρεσε πολύ ο Αγουέρο», λέει, αναφερόμενος στον παίκτη που τον ενέπνευσε. «Έπαιζα πάντα με μεγαλύτερους και ήμουν κοντός, όπως εκείνος. Έτσι φανταζόμουν ότι ήμουν ο Αγουέρο. Είχε καταπληκτικό σουτ και πάντα έβρισκε τον τρόπο να τελειώνει τις φάσεις».

Ο Κωστούλας από μικρός ήξερε πως το όνειρό του ήταν να παίξει στην Premier League, αλλά δεν περίμενε ότι αυτή η ευκαιρία θα ερχόταν τόσο γρήγορα. «Ονειρευόμουν την Premier League από παιδί. Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν τόσο γρήγορα, αλλά τελικά έφτασε», εξηγεί με απλότητα.

Η σύνδεση του Κωστούλα με την Αργεντινή και τους μεγάλους επιθετικούς της δεν περιορίζεται στον Αγουέρο. Το παρατσούκλι του, «Μπάμπης», παραπέμπει σε μία παρόμοια σύγκριση με τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, λόγω του στυλ παιχνιδιού του. «Αυτό είναι απλώς για πλάκα, ένα αστείο», λέει ο ίδιος με χιούμορ. «Έχω δει τον Μπατιστούτα μόνο στο YouTube. Δεν τον θυμάμαι να παίζει, ήταν πριν από την εποχή μου. Το όνομά μου είναι Χαράλαμπος, και ο Μπάμπης είναι η συντομευμένη εκδοχή του».

Εκτός από το ταλέντο του, έχει «βαριά» ποδοσφαιρική κληρονομιά. Ο πατέρας του, Θανάσης, ήταν κεντρικός αμυντικός στον Ολυμπιακό, κατακτώντας επτά πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ αγωνίστηκε και σε μεγάλα ευρωπαϊκά ματς, όπως με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ίδιος ο Κωστούλας αναφέρει: «Τον παρακολουθούσα από το γήπεδο, αλλά όταν έπαιζε, εγώ δεν είχα γεννηθεί. Βλέπω πολλές επαναλήψεις στην τηλεόραση, ήμουν περήφανος για εκείνον».

Ο μεγαλύτερος αδερφός του, Κωνσταντίνος, φαίνεται να επιρρεάστηκε πιο πολύ από τον πατέρα τους, αφού αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός στον ΟΦΗ. «Πάντα παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου, εγώ ως επιθετικός», λέει ο ίδιος. «Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου έπαιζε τοπικά ως επιθετικός, οπότε ίσως το κληρονόμησα από αυτόν».

Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον δεν ξεχνάει ποτέ τον Ολυμπιακό, με τον οποίο πρόλαβε να ζήσει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, πολλές στιιγμές. Ήταν μέλος της ομάδας νέων των «ερυθρόλευκων» που κατέκτησε το Youth League, ενώ πέρυσι κατέκτησε το ντάμπλ με τους «Πειραιώτες». «Ποτέ δεν το σκεφτόμουν έτσι. Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής στον Ολυμπιακό. Ήξερα ότι αν έπαιζα, θα είχα την ευκαιρία να το κερδίσω», δηλώνει για την πίεση που μπορεί να αισθανθεί κάποιος σε τέτοιες συνθήκες.

Ο «Μπάμπης» μιλάει και για το πόσο δύσκολο ήταν να αφήσει την ομάδα στην οποία «μεγάλωσε», τον Ολυμπιακό, αλλά και για την δελεαστική περίπτωση της Μπράιτον. «Η Μπράιτον δίνει ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες και τους εξελίσσει. Οι εγκαταστάσεις της είναι εξαιρετικές και η πόλη είναι όμορφη, με την παραλία και όλα τα υπόλοιπα».

Ο ίδιος δεν αισθάνεται πίεση, παρά την υψηλή τιμή της μεταγραφής του, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα 31 εκατομμύρια λίρες με τα μπόνους. «Δεν το σκέφτομαι πολύ. Η Μπράιτον με εμπιστεύτηκε και είμαι έτοιμος να δείξω την αξία μου. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο για να κερδίσω».

Το μέλλον του Κωστούλα είναι γεμάτο υποσχέσεις και το μόνο σίγουρο είναι ότι με την επιμονή του, την ταχύτητα και την ποιότητά του, θα αποτελέσει σίγουρα έναν παίκτη-κλειδί για τη Μπράιτον και την Εθνική Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.