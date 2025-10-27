Η φετινή Boxing Day στην Premier League αναμένεται να είναι… ασυνήθιστη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, θα διεξαχθεί μόνο ένας αγώνας στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στην παράδοση, η οποία οφείλεται κυρίως σε προβλήματα προγράμματος, όπως η επέκταση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και η μεταφορά του FA Cup αποκλειστικά στα Σαββατοκύριακα.

Η Premier League είναι δεσμευμένη απέναντι στους τηλεοπτικούς της εταίρους να προσφέρει 33 Σαββατοκύριακα αγώνων και πέντε ενδιάμεσα ματς μέσα στη σεζόν. Για αυτόν τον λόγο, η Boxing Day φέτος πιθανότατα θα μοιάζει με μια «κανονική» Παρασκευή, με μόλις ένα ματς να μεταδίδεται τηλεοπτικά. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ποια ομάδα θα εμφανιστεί στο μοναδικό αυτό παιχνίδι, ενώ η επίσημη ανακοίνωση για τα τηλεοπτικά προγράμματα Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου παραμένει εκκρεμής.

Στον αντίποδα, στις χαμηλότερες κατηγορίες της EFL – Championship, League One και League Two – τα πλήρη προγράμματα αγώνων θα συνεχιστούν κανονικά, όπως και στο National League. Ιστορικά, οι αγώνες της Boxing Day διεξάγονται από το 1888, ενώ μέχρι το 1965 γίνονταν και παιχνίδια την ίδια την ημέρα των Χριστουγέννων. Η Premier League εκφράζει την πεποίθηση ότι την επόμενη χρονιά, όταν η Boxing Day θα πέσει Σάββατο, η κανονικότητα θα επανέλθει, όπως είχε γίνει και το 2014, που η Παρασκευή των Χριστουγέννων είχε πλήρες πρόγραμμα αγώνων.

Αυτή η ασυνήθιστη αλλαγή φέρνει νέα δεδομένα για τους φίλους της Premier League, οι οποίοι θα πρέπει φέτος να επιλέξουν πολύ προσεκτικά ποιο ματς θα παρακολουθήσουν.