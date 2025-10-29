Ο Ιβάν Τόνεϊ δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του τη χλιδή και τα πετροδόλαρα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Άγγλος επιθετικός της Αλ Αχλί, που μετακόμισε το καλοκαίρι του 2024 στη Μέση Ανατολή με ένα «χρυσό» συμβόλαιο, φέρεται να έχει πάρει την απόφασή του. Θέλει να επιστρέψει στην Premier League, να ξαναμπεί στο προσκήνιο και να φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με τη βρετανική «Sun», ο 29χρονος φορ δεν αντέχει άλλο τη «σιωπή» της Σαουδικής Λίγκας. Θέλει ρυθμό, ανταγωνισμό και φώτα. Ξέρει καλά πως μόνο στο «Νησί» μπορεί να τα βρει όλα αυτά. Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, ήδη έχει αρχίσει να δέχεται προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες που βλέπουν στο πρόσωπό του έναν καθαρόαιμο «killer» με εμπειρία και ποιότητα.

Το μεγάλο «αγκάθι», βέβαια, είναι τα χρήματα. Ο Τόνεϊ εισπράττει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στην Αλ Αχλί, ένα ποσό που καμία αγγλική ομάδα εκτός «Big Six» δεν μπορεί να πλησιάσει. Παρ’ όλα αυτά, η Έβερτον δείχνει διατεθειμένη να κάνει την υπέρβαση. Τα «ζαχαρωτά» έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με το περιβάλλον του παίκτη και, όπως επιβεβαίωσε ο Ντέιβιντ Μόγιες, το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό.

«Σίγουρα ο Ιβάν θα έχει πολλές προτάσεις, γιατί είναι εξαιρετικός επιθετικός. Μας ενδιαφέρει, αλλά η περίπτωσή του είναι δύσκολη», είπε ο Σκωτσέζος κόουτς, κρατώντας χαμηλούς τόνους, αλλά αφήνοντας ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Ο Τόνεϊ είχε πραγματοποιήσει 83 συμμετοχές στην Premier League, με τη φανέλα της Μπρέντφορντ, και απολογισμό 36 γκολ και 15 ασίστ, από από τη σεζόν 2021-22 έως εκείνη του 2023-24. Στη Σαουδική Αραβία έχει αγωνιστεί 36 φορές με την Αλ Αχλί, με 27 γκολ και τέσσερις ασίστ στο ενεργητικό του, σε δύο σεζόν (2024-25 και 2025-26).

Στο Λίβερπουλ, πάντως, βλέπουν στον Τόνεϊ έναν παίκτη που μπορεί να «κουμπώσει» τέλεια στο πλάνο του Μόγιες. Έναν επιθετικό με δύναμη, κίνηση μέσα στο κουτί, και ικανότητα να «κρατάει» μόνος του την επίθεση. Αν βρεθεί η χρυσή τομή στο οικονομικό, είτε μέσω δανεισμού, είτε με έναν «έξυπνο» διακανονισμό, δεν αποκλείεται να δούμε μια από τις πιο ηχηρές επιστροφές του φετινού χειμώνα.

Για τον Τόνεϊ, άλλωστε, το στοίχημα είναι μεγάλο. Θέλει να επιστρέψει στις επιλογές του Τόμας Τούχελ, να δείξει πως δεν είναι απλώς ένας επιθετικός των γκολ, αλλά και ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο κορυφαίο επίπεδο. Και για να το πετύχει αυτό, πρέπει να γυρίσει εκεί που όλα ξεκίνησαν… στην Premier League!