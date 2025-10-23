Στο χθεσινό ματς της Τσέλσι με τoν Άγιαξ, τρία από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ομάδας έγιναν πρωταγωνιστές, γράφοντας ιστορία στο Champions League. Ο Μάρκ Γκίου, 19 ετών, άνοιξε το σκορ και έγινε ο νεότερος σκόρερ της Τσέλσι στη διοργάνωση, μόλις 29 μέρες μετά τα 19α του γενέθλια.

Λίγα λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Εστεβάο, 18 ετών, κέρδισε και εκτέλεσε πέναλτι, διαγράφοντας το ρεκόρ του Γκιούι και γράφοντας το δικό του όνομα στα βιβλία της ομάδας. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ταϊρίκ Τζορτζ, 19, σημείωσε κι αυτός γκολ, για να διαμορφωθεί το τελικό 5-1 υπέρ της Τσέλσι. Με αυτό, η ομάδα έγινε η πρώτη στην ιστορία του Champions League που βλέπει τρεις διαφορετικούς έφηβους να σκοράρουν σε ένα ματς.

Ο Γκίου, παρότι είχε επιστρέψει νωρίς από δανεισμό στη Σάντερλαντ, δείχνει μεγάλη διάθεση να κερδίσει χρόνο συμμετοχής. Όπως δήλωσε, δεν υπήρξε ποτέ απογοήτευση για τον δανεισμό και θέλει να παίζει όσο πιο πολλά λεπτά μπορεί σε κάθε προπόνηση και παιχνίδι. Η δουλειά του απέδωσε, με εμφανίσεις που ξεχώρισαν, ειδικά στον αγώνα ενάντια στην Λίβερπουλ.

Με αυτά τα τρία ταλέντα να διαπρέπουν, η Τσέλσι δείχνει πως η επόμενη γενιά της είναι ήδη έτοιμη να αφήσει το στίγμα της στην Ευρώπη.