Η Τσέλσι νίκησε την Λίβερπουλ με σκορ 2-1 στο «Stamford Bridge» για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Πρώτο ημίχρονο:

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε αρκετά ομαλά με τις δύο ομάδες να δίνουν δυνατές μάχες όμως δεν υπήρξε κάποια αξιόλογη ευκαιρία στα πρώτα 10 λεπτά του ημιχρόνου.

Η πρώτη ευκαιρία του ματς ήταν και το πρώτο γκολ. Ο Μοϊσές Καϊσέδο με ένα σουτ «αστραπή» έξω από την περιοχή της Λίβερπουλ έστειλε την μπάλα στην πάνω γωνία της εστίας, μην επιτρέποντας καμία αντίδραση στον Μαμαρντασβίλι στο 14ο λεπτό.

Πρώτη ευκαρία για τους «Κόκκινους» ήρθε με τον Σζομποσλάι από κοντινή απόσταση, όμως το σουτ του βρήκε πάνω σε αμυντικούς της Τσέλσι και κατέληξε κόρνερ.

Επόμενη απειλή της Τσέλσι στην εστία του Γεωργιανού τερματοφύλακα ήρθε στο 38ο λεπτό με σουτ του Γκαρνάτσο το οποίο πέρασε ακριβώς δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

To 1-o έμεινε μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου με τους «Μπλε» να πηγαίνουν με προβάδισμα στα αποδυτήρια του «Stamford Bridge».

Δεύτερο ημίχρονο:

H Λίβερπουλ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα απείλησε με τον Σαλάχ από σουτ μέσα από την περιοχή έπειτα από πάσα-τακουνάκι του Βιρτς στο 46ο λεπτό.

Ο Χράφενμπερχ είχε ακόμα μία ευκαιρία με σουτ έξω από την περιοχή το οποίο μπλόκαρε ο Σάντσεθ, ενώ λίγα λεπτά μετά νέο σουτ του Σαλάχ κατέληξε άουτ.

Η συνεχής πίεση της Λίβερπουλ την οδήγησαν στην ισοφάριση στο 62ο λεπτό με τον Χάκπο με προβολή από την μικρή περιοχή της Τσέλσι έπειτα από μια σέντρα του Σζόμποσλάι και κατέβασμα – πάσα του Ίσακ.

Οι «Κόκκινοι» συνέχισαν την πίεση τους στο γήπεδο με ένα αξιόλογο σουτ του Μακ Άλιστερ, που όμως βρήκε πάνω σε σώματα των αμυντικών της Τσέλσι.

Mεγάλη ευκαιρία για την Τσέλσι η οποία «ακούμπησε» το 2-1 όταν σε γυρίσμα του Ένζο Φερνάντες ο Χράφενμπερχ με προβολή παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα έξω από αυτή.

Η Τσέλσι συνέχισε να απειλεί μετά το 80ο λεπτό, αναγκάζοντας τον Γεωργιανό τερματοφύλακα της Λίβερπουλ σε διπλή επέμβαση στα σουτ του Γκίτενς και Εστεβάο.

Στο 88ο λεπτό ο Καϊσέδο πήγε να βάλει και ένα δεύτερο απίστευτο γκολ με σουτ έξω από την περιοχή, όμως αυτή την φορά ο Μαμαρντασβίλι έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά ένα σουτ του Σζόμποσλάι πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Σάντσεθ, χωρίς να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα της Τσέλσι.

Ακόμα μία τρομερή ευκαιρία «χάθηκε» από τον Ένζο Φερνάντες στο 90+1, όταν από πολύ κοντινή απόσταση ο Αργεντίνος σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά και η μπάλα πέρασε άουτ.

Η Λίβερπουλ απείλησε με τον Τζόουνς στο 90+3 με σουτ εντός περιοχής που όμως πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σάντσεθ.

Το 2-1 ήρθε για την Τσέλσι στο 90+6 με τον Εστεβάο ο οποίος με προβολή ύστερα από γύρισμα του Κουκουρέγια, έδωσε την νίκη στην λονδρέζικη ομάδα.