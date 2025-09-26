Την συγκινιτική κίνηση των ιδιοκτητών της Λίβερπουλ για την στήριξή τους στην οικογένεια του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα έκανε γνωστή ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΤΝΤ Sports.

Ο 28χρονος Πορτογάλος έχασε την ζωή του τον Ιούλιο που μας πέρασε σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο είχε δύο θύματα, τον ίδιο και τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, επίσης επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος σοκαρίστηκε όταν μαθεύτηκαν τα τραγικά νέα, καθώς ο Ζότα ήταν ένας αγαπημένος παίκτης όχι μόνο των οπαδών της Λίβερπουλ αλλά και του ευρύ κοινού.

Το συμβόλαιό του Ζότα έληγε το 2027 και οι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ, Fenway Sports Group, κατέλαβαν το υπόλοιπο ποσό του συμβολαίου του Πορτογάλου επιθετικού στην οικογένειά του. Το ποσό αυτό ήταν άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεκριμένα 15,5 εκατομμύρια.

Ο Ολλανδός προπονητής δήλωσε για αυτή την κίνηση των ιδιοκτητών της ομάδας:

«Οι ιδιοκτήτες και οι προπονητές της κάθε ομάδας συνήθως επικρίνονται συνεχώς, αλλά ο τρόπος που χειρίστηκαν την κατάσταση, δίνοντας τα λεφτά του συμβολαίου στην σύζυγο και τα παιδιά του είναι άξιος επαίνων. Πολλοί θα πουν ότι αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό, δεν είναι όμως εφόσον μιλάμε για το ποδόσφαιρο».