Ο Ούγκο Εκιτκέ μπορεί να «έδωσε» την νίκη στην Λίβερπουλ ενάντια στην Σαουθάμπτον το βράδυ της Τρίτης για το Λιγκ Καπ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, όμως ο «αχρείαστος και χαζός» πανηγυρισμός του, όπως τον χαρακτήρισε ο Άρνε Σλοτ, θα του στοιχήσει το ποσό των 570.000 ευρώ.

Ο Φεντερίκο Κιέζα «σέρβιρε» στον Γάλλο επιθετικό ένα «έτοιμο» γκολ και ο Εκιτικέ «έβαλε» την μπάλα στα δίχτυα. Όμως την ώρα του πανηγυρισμού του, ξέχασε πως είχε δεχθεί ήδη μία κίτρινη κάρτα και έβγαλε την φανέλα του για να «δείξει» το όνομά του στους οπαδούς, κάτι που στο ποδόσφαιρο τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Δύο κίτρινες ίσον μία κόκκινη και ο Εκιτικέ ξαφνικά βρέθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, δευτερόλεπτα μετά αφού είχε σκοράρει το νικητήριο γκολ για την ομάδα του.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ έκρινε αυτή την κίνηση του ποδοσφαιριστή του, ο οποίος απολογήθηκε αμέσως μέσω ανάρτησής του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όμως η ομάδα της Λίβερπουλ αποφάσισε να μην αφήσει τον Γάλλο επιθετικό να την «γλυτώσει» με μία απολογία, καθώς η Daily Mail έκανε γνωστή την «επίσημη» τιμωρία του Ούγκο Εκιτικέ.

Ο λόγος για ένα πρόστιμο αξίας 570.000 ευρώ. Οι «Κόκκινοι» θα κρατήσουν τον μισθό του Γάλλου για δύο από τις τέσσερις εβδομάδες του μήνα, ώστε να «μάθει το μάθημά του» ο Γάλλος επιθετικός.