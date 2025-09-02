Η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού έφερε τα «πάνω κάτω» στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Το επίκεντρο των εξελίξεων ήταν για άλλη μία φορά το πρωτάθλημα της Premier League. Οι αγγλικοί σύλλογοι ξόδεψαν συνολικά 3,555 δισεκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές, την ώρα που οι ισπανικές, οι γαλλικές, οι γερμανικές και οι ιταλικές ομάδες μαζί έβγαλαν από τα ταμεία τους 3,378 δισεκατομμύρια.

Ταυτόχρονα, η Λίβερπουλ ήταν η ομάδα που ξόδεψε τα περισσότερα, καθώς έκλεισε οκτώ μεταγραφές και πλήρωσε 483,7 εκατομμύρια ευρώ. «Έσπασε» το ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής παίκτη στην Αγγλία, με την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ στα 144 εκατομμύρια, ενώ προηγουμένως είχε καταρρίψει το ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής του συλλόγου με τα 125 εκατομμύρια για τον Φλόριαν Βιρτς.

Οι πέντε που ήρθαν με ιδιαίτερες «περγαμηνές»

Η Λίβερπουλ ενισχύθηκε τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά. Ωστόσο, ακόμα και η αμυντική ενίσχυσή της, είχε «άρωμα» επίθεσης. Πιο συγκεκριμένα, οι «ρεντς» απέκτησαν τον Ζερεμί Φρίμπονγκ από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολλανδός δεξιός μπακ τη σεζόν 2024-25 αποτέλεσε τον δεύτερο καλύτερο ποδοσφαιριστή στην Bundesliga, για τη θέση στην οποία αγωνίζεται σε συμμετοχές σε γκολ, με πέντε τέρματα και έξι ασίστ.

Στο άλλο άκρο της άμυνας, αποκτήθηκε ο Μίλος Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ, έναντι 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ούγγρος αριστερός μπακ αποτέλεσε τον τρίτο καλύτερο δημιουργό της θέσης του στην Premier League για τη σεζόν 2024-25, μετρώντας έξι ασίστ. Έχει δείξει ήδη τις αρετές του με την ομάδα του Μέρσεϊσάιντ και έχει κερδίσει τη θέσει του βασικού.

Όσον αφορά την επιθετική γραμμή, δεσπόζουν οι μεταγραφές των Φλόριαν Βιρτς, Αλεξάντερ Ίσακ και Ούγκο Εκιτικέ. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από τις «ασπιρίνες» και τη σεζόν 2024-25, αναδείχθηκε δεύτερος καλύτερος δημιουργός στο γερμανικό πρωτάθλημα, μετρώντας 13 ασίστ.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ από μεριάς του, που αποτελεί την τελευταία μεταγραφική προσθήκη των «ρεντς» και κόστισε 144 εκατομμύρια ευρώ, αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ στο περσινό αγγλικό πρωτάθλημα με 23 γκολ. Τον Σουηδό φορ ξεπέρασε μόνο ο νυν συμπαίκτης του, Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο να πετυχαίνει 29 τέρματα και να κερδίζει το βραβείο του πρώτου σκόρερ.

Τέλος, ο Ούγκο Εκιτικέ που έφτασε στο «Άνφιλντ» από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έναντι 95 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν 7ος σκόρερ στην Bundesliga τη σεζόν 2024-25 με 15 γκολ. Με τα χρώματα της Λίβερπουλ μετράει ήδη τρία γκολ και μία ασίστ σε τέσσερις εμφανίσεις, ενώ αναμένεται να δώσει δυνατές «μάχες» με τον Ίσακ για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης.

Οι πρωταγωνιστές που παρέμειναν στο «Άνφιλντ»

Εκτός από τις δυναμικές προσθήκες, οι «ρεντς» κατόρθωσαν να διατηρήσουν και τους μεγάλους αστέρες τους. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα και θα συνεχίσει να είναι ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ. Ο Αιγύπτιος ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Αγγλία με 29 γκολ και 18 ασίστ σε 38 εμφανίσεις.

Μαζί με τον Σαλάχ νέο συμβόλαιο υπέγραψε και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της Λίβερπουλ, έφτασε τις 323 συμμετοχές με τους «ρεντς» και αποτελεί τον «πυλώνα» της άμυνας του συλλόγου. Αγωνίστηκε τα περισσότερα λεπτά από κάθε άλλο παίκτη της Λίβερπουλ (3.330′), για τη σεζόν 2024-25 της Premier League, εκτός μόνο από τον Σαλάχ (3.380′).

Η Λίβερπουλ ενισχύθηκε δυναμικά και ουσιαστικά, ενώ κατόρθωσε να διατηρήσει και τους δύο παίκτες που κινδύνεψε να χάσει. Η προσθήκη ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα εμπειρία στο ρόστερ, συνθέτουν τη «μελωδία» της επιτυχίας. Έτσι, ένας Γερμανός, ένας Σουηδός, ένας Αιγύπτιος και η Λίβερπουλ ετοιμάζεται για την… κορυφή του πλανήτη!