Οι δρόμοι της Λίβερπουλ και του Κώστα Τσιμίκα αναμένεται να χωρίσουν, ύστερα από πέντε χρόνια κοινής πορείας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ, ο οποίος τον άφησε εκτός αποστολής για τον αγώνα του Community Shield, εναντίον της Κρίσταλ Πάλας.

Οι «ρεντς» ενισχύθηκαν στη θέση που αγωνίζεται ο 29χρονος διεθνής, με την προσθήκη του Μίλος Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ, ενώ στο ρόστερ υπάρχει και ο Άντριου Ρόμπερτσον. Έτσι, ο Ολλανδός τεχνικός, θεωρεί πως δεν υπάρχει χώρος για τον «Greek Scouser» στο «Άνφιλντ».

Ήταν 10 Αυγούστου του 2020, όταν η Λίβερπουλ ανακοίνωνε την απόκτηση του Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό, έναντι 13ων εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά έχει αγωνιστεί με τη φανέλα των «ρεντς» 115 φορές, μοιράζοντας 18 ασίστ.

Βρισκόταν αρχικά πίσω από τον Ρόμπερτσον, ωστόσο με σταθερές και καλές εμφανίσεις, έβαλε τον Γιούργκεν Κλοπ σε ένα ευχάριστο δίλημμα. Το ντεμπούτο του με τον αγγλικό σύλλογο, έλαβε χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020, σε αναμέτρηση για το Carabao Cup εναντίον της Λίνκολν Σίτι, που η Λίβερπουλ επικράτησε με σκορ 7-2 και τον Τσιμίκα να αγωνίζεται σε όλο τον αγώνα.

Κορυφαία στιγμή του με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, ήταν τη σεζόν 2021-22. Στις 19 Μαΐου του 2022, η Λίβερπουλ αντιμετώπισε την Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ», για τον τελικό του FA Cup. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, με το τρόπαιο να κρίνεται στα πέναλτι. Ο Σέζαρ Αθπιλικουέτα αστόχησε στη δεύτερη εκτέλεση των «μπλε», ενώ ούτε ο Σαντιό Μανέ κατόρθωσε να σκοράρει στο 5ο πέναλτι των «ρεντς».

Με το σκορ στη διαδικασία να βρίσκεται στο 5-5, αναλαμβάνει την εκτέλεση για την Τσέλσι, ο Μέισον Μάουντ. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής νικήθηκε από τον Άλισον και εφόσον η Λίβερπουλ ευστοχούσε στη δική της εκτέλεση, θα κατακτούσε το τρόπαιο. Ο Κώστας Τσιμίκας νίκησε τον Εντουάρντ Μεντί και χάρισε στους «ρεντς» το τρόπαιο.

Σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίστηκε τελευταία φορά, σε επίσημη αναμέτρηση, στην εκτός έδρας ήττα της Λίβερπουλ από την Μπράιτον, με σκορ 3-2, για την Premier League.

Με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει πανηγυρίσει το αγγλικό πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25, το FA Cup to 2022, to Community Shield τη σεζόν 2022-23 και το Λιγκ Καπ το 2022 και το 2024.