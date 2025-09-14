Εκτός αποστολής της Λίβερπουλ έμεινε ο Αλεξάντερ Ίσακ, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπέρνλι, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Οι «ρεντς» ταξίδεψαν στο «Ταρφ Μουρ» για να συνεχίσουν το απόλυτο 4×4, στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Άρνε Σλοτ θα ξεκινήσει με 10 στους 11 παίκτες ίδιους, με τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, ενώ μοναδική αλλαγή αποτελεί ο Αλέξις ΜακΆλιστερ στη θέση του Κέρτις Τζόουνς. Ο Άγγλος μέσος δεν θα βρεθεί ούτε στον πάγκο της ομάδας του Μέρσεϊσάιντ, καθώς έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Σουηδός φορ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ίσακ, έχει να αγωνιστεί σε συλλογικό επίπεδο από τις 25 Μαΐου του 2025, στον αγώνα της Νιούκαστλ εναντίον της Έβερτον. Οπότε, αγωνιστικά ο 25χρονος επιθετικός δεν έχει ρυθμό και ο Ολλανδός προπονητής δεν θέλει να βιαστεί με την περίπτωσή του.

Το ντεμπούτο της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία της Premier League, στο αγγλικό πρωτάθλημα, αναβάλλεται μέχρι τουλάχιστον την 5η αγωνιστική και το ντέρμπι με την Έβερτον στο «Άνφιλντ».

Ενδιάμεσα η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης, για τη League Phase του Champions League, επί αγγλικού εδάφους και ενδέχεται ο αγώνας αυτός να αποτελέσει και το επίσημο ντεμπούτο του Ίσακ με τη φανέλα των «ρεντς».

Η αποστολή της Λίβερπουλ για τον αγώνα με την Μπέρνλι: