Αλεξάντερ Ίσακ και Γιοάν Γουισά, πιέζουν για μεταγραφή και το πάνε… στα άκρα!

Το φετινό καλοκαίρι, είναι γεμάτο συγκινήσεις. Η Premier League, πρωταγωνιστεί για μια ακόμη χρονιά στις μεταγραφές. Τα «σίριαλ», κάμποσα και φέτος.

Ωστόσο, αυτά των Ίσακ και Γουισά, έχουν «τραβήξει» τα βλέμματα.

Οι υποθέσεις συνδέονται. Ο πρώτος, θέλει να φύγει από τη Νιουκάστλ, ενώ ο δεύτερος επιθυμεί «διακάως» τη μεταγραφή του σ’ αυτήν!

Περίπτωση «Ίσακ»

Ο Σουηδός σταρ, αποτελεί το πιο «καυτό» όνομα του καλοκαιριού. Ο άσος των «ασπρόμαυρων», έκανε εξαιρετική σεζόν και «μαγνήτισε» όλα τα μάτια πάνω του.

Η Λίβερπουλ, κινήθηκε για την απόκτησή του. Μετά από σπουδαίες προσθήκες, οι «Reds», θέλησαν να κάνουν δικό τους και τον Σκανδιναβό φορ.

Τα 125 εκατομμύρια ευρώ, δεν ήταν αρκετά για να… ιδρώσει το αυτί της Νιουκάστλ.

Ο 25χρονος επιθετικός, δεν το πήρε… ψύχραιμα. Επί προσωπικού, τα βρήκε σε όλα με τους «κόκκινους» και ήθελε τη μεταγραφή του στους Πρωταθλητές Αγγλίας.

Η άρνηση της ομάδας του, οδήγησε σε ολική «ρήξη» των σχέσεών του με τη διοίκηση.

Απουσία από την προετοιμασία και τις προπονήσεις και πλήρης αδιαφορία. Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα «καυστικός» στα social media του.

«Όταν οι υποσχέσεις παραβιάζονται και η εμπιστοσύνη χάνεται, η σχέση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι είναι τα πράγματα για μένα αυτή τη στιγμή – και γι’ αυτό η αλλαγή είναι προς το συμφέρον όλων, όχι μόνο του εαυτού μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τώρα, η πίεση του Ίσακ κορυφώνεται. Όμως, η Νιουκάστλ, φαίνεται ανένδοτη. Ωστόσο, η Λίβερπουλ, έχει την αυτοπεποίθηση πως όλα θα κυλήσουν όπως θέλει. Μάλιστα, ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση, άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ!

Περίπτωση «Γουισά»

Οι «καρακάξες», έχουν στο στόχαστρό τους, τον Γιοάν Γουισά. Το «φλερτ» των δύο πλευρών, είναι έντονο. Μόνο τους «εμπόδιο», οι απαιτήσεις της Μπρέντφορντ.

Οι «μέλισσες», κοστολογούν τον Γάλλο επιθετικό, στις 60 εκατομμύρια λίρες.

Αρχικά, αρνήθηκαν την πρόταση της Νιουκάστλ. Ωστόσο, αυτή επέστρεψε με μια πιο βελτιωμένη.

Μαζί με τα μπόνους, στα 40 εκατομμύρια ευρώ, η νέα προσέγγιση.

Ο παίκτης, έχει μάτια… μόνο για τους «Magpies». Όμως, αυτοί, δεν είναι πρόθυμοι να προσφέρουν το ποσό που ζητάνε οι «Bees».

Ο μεν Ίσακ, θέλει να βγάλει τη φανέλα της Νιουκάστλ, ενώ ο δε Γουισά, να τη βάλει.

Αν τελικά δεν γίνει το δικό τους, ίσως βρεθούν αντίπαλοι με τα… τσικό!

Και οι δύο, όντας εκτός ομάδας, θα αποτελούν μέρος των Κ23 των ομάδων τους.

Έτσι, ίσως αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο σε αγώνα της… Premier League 2!

Αυτή η είδηση, έχει προκαλέσει… κύμα γέλιου στο φίλαθλο κοινό!

Οι επόμενες ημέρες, αναμένονται… καυτές!

