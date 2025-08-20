Αλεξάντερ Ίσακ και Γιοάν Γουισά, πιέζουν για μεταγραφή και το πάνε… στα άκρα!

Το φετινό καλοκαίρι, είναι γεμάτο συγκινήσεις. Η Premier League, πρωταγωνιστεί για μια ακόμη χρονιά στις μεταγραφές. Τα «σίριαλ», κάμποσα και φέτος.

Ωστόσο, αυτά των Ίσακ και Γουισά, έχουν «τραβήξει» τα βλέμματα.

Οι υποθέσεις συνδέονται. Ο πρώτος, θέλει να φύγει από τη Νιουκάστλ, ενώ ο δεύτερος επιθυμεί «διακάως» τη μεταγραφή του σ’ αυτήν!

🚨🗣️ “Life is too funny.” pic.twitter.com/WzgTWenlyK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 20, 2025

Περίπτωση «Ίσακ»

Ο Σουηδός σταρ, αποτελεί το πιο «καυτό» όνομα του καλοκαιριού. Ο άσος των «ασπρόμαυρων», έκανε εξαιρετική σεζόν και «μαγνήτισε» όλα τα μάτια πάνω του.

Η Λίβερπουλ, κινήθηκε για την απόκτησή του. Μετά από σπουδαίες προσθήκες, οι «Reds», θέλησαν να κάνουν δικό τους και τον Σκανδιναβό φορ.

Τα 125 εκατομμύρια ευρώ, δεν ήταν αρκετά για να… ιδρώσει το αυτί της Νιουκάστλ.

Ο 25χρονος επιθετικός, δεν το πήρε… ψύχραιμα. Επί προσωπικού, τα βρήκε σε όλα με τους «κόκκινους» και ήθελε τη μεταγραφή του στους Πρωταθλητές Αγγλίας.

Η άρνηση της ομάδας του, οδήγησε σε ολική «ρήξη» των σχέσεών του με τη διοίκηση.

Απουσία από την προετοιμασία και τις προπονήσεις και πλήρης αδιαφορία. Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα «καυστικός» στα social media του.

«Όταν οι υποσχέσεις παραβιάζονται και η εμπιστοσύνη χάνεται, η σχέση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι είναι τα πράγματα για μένα αυτή τη στιγμή – και γι’ αυτό η αλλαγή είναι προς το συμφέρον όλων, όχι μόνο του εαυτού μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

🚨⚠️ BREAKING! Alexander Isak releases statement: “When promises are broken and trust is lost, the relationship can’t continue”. “I’m proud to be recognised by my fellow professionals with a place in the PFA Premier League Team of the Season for 2024/25. First and foremost I… pic.twitter.com/hLr9xGUsLk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Τώρα, η πίεση του Ίσακ κορυφώνεται. Όμως, η Νιουκάστλ, φαίνεται ανένδοτη. Ωστόσο, η Λίβερπουλ, έχει την αυτοπεποίθηση πως όλα θα κυλήσουν όπως θέλει. Μάλιστα, ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση, άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ!

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liverpool have sanctioned a British record £130M move for Alexander Isak next week. They won’t approach Newcastle until after their Premier League clash on Monday but are confident a deal will be done afterwards. (Source: @kenlawrence__) pic.twitter.com/aNOhhFX5bq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 20, 2025

Περίπτωση «Γουισά»

Οι «καρακάξες», έχουν στο στόχαστρό τους, τον Γιοάν Γουισά. Το «φλερτ» των δύο πλευρών, είναι έντονο. Μόνο τους «εμπόδιο», οι απαιτήσεις της Μπρέντφορντ.

Οι «μέλισσες», κοστολογούν τον Γάλλο επιθετικό, στις 60 εκατομμύρια λίρες.

🚨 Newcastle are unwilling to pay more than £40M for Yoane Wissa but Brentford have put a £60M price tag on the 28-year-old. (Source: Northern Echo) pic.twitter.com/QAJOIPTq2q — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 20, 2025

Αρχικά, αρνήθηκαν την πρόταση της Νιουκάστλ. Ωστόσο, αυτή επέστρεψε με μια πιο βελτιωμένη.

Μαζί με τα μπόνους, στα 40 εκατομμύρια ευρώ, η νέα προσέγγιση.

🚨 Newcastle United have seen their improved bid for Yoane Wissa rejected by Brentford. The offer was £35M + £5M in add ons. (Source: @David_Ornstein) pic.twitter.com/EdUqvz13GL — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 20, 2025

Ο παίκτης, έχει μάτια… μόνο για τους «Magpies». Όμως, αυτοί, δεν είναι πρόθυμοι να προσφέρουν το ποσό που ζητάνε οι «Bees».

Ο μεν Ίσακ, θέλει να βγάλει τη φανέλα της Νιουκάστλ, ενώ ο δε Γουισά, να τη βάλει.

Αν τελικά δεν γίνει το δικό τους, ίσως βρεθούν αντίπαλοι με τα… τσικό!

Και οι δύο, όντας εκτός ομάδας, θα αποτελούν μέρος των Κ23 των ομάδων τους.

Έτσι, ίσως αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο σε αγώνα της… Premier League 2!

Αυτή η είδηση, έχει προκαλέσει… κύμα γέλιου στο φίλαθλο κοινό!

Isak vs Wissa during Newcastle U23 vs Brentford U23 pic.twitter.com/vg5EzhCYrn — Footy Humour (@FootyHumour) August 20, 2025

Οι επόμενες ημέρες, αναμένονται… καυτές!